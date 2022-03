Des journalistes manifestent après le meurtre d'un huitième journaliste cette année au Mexique

Il s'agrandit avec les manifestations des journalistes, la surveillance des journalistes assassinés et les réactions de RSF et de l'IAPA. ///Morelia, Mexique, 16 mars 2022 (AFP) - « Plus de meurtres ! » , a exigé avec sa banderole l'un des journalistes qui ont défilé ce mercredi dans la ville de Morelia (ouest) pour protester contre le meurtre d'Armando Linares, le huitième reporter tué cette année au Mexique. » Ni avec des mitrailleuses ni des balles, la presse ne se taisera pas ! » , a été lu sur l'affiche d'un autre journaliste arrivé au siège du Congrès dans l'État du Michoacán, où ils ont réclamé des lois pour protéger la guilde journalistique. Depuis la tribune du conférencier, une douzaine de reporters de Morelia (capitale du Michoacán) ont exprimé leur indignation face au crime de Linares, directeur du portail d'information Monitor Michoacán, survenu mardi après-midi à son domicile de la municipalité de Zitácuaro. Linares, qui était voilé dans cette ville mercredi, a été abattu un mois et demi seulement après le meurtre de Roberto Toledo, collaborateur du même média. Depuis janvier dernier, huit journalistes ont été tués au Mexique, l'un des pays les plus dangereux pour la presse avec près de 150 meurtres depuis 2000, selon Reporters sans frontières (RSF). Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa et Jorge Luis Camero sont également tombés cette année particulièrement sanglante, cette dernière le 24 février, deux semaines après avoir quitté leurs fonctions dans un bureau du maire de Sonora (nord) .Les victimes ont couvert des guerres entre trafiquants de drogue et ont enquêté sur la corruption sur leurs territoires. » Le fait de montrer la corruption de gouvernements, de fonctionnaires et de politiciens corrompus a entraîné la mort d'un de nos collègues (...). Nous n'allons pas laisser des choses comme ça, nous allons les amener à leurs conséquences finales », avait prévenu Linares le 31 janvier dans une vidéo émouvante dans laquelle Toledo répudiait la mort. - Alliance criminelle - En regrettant le crime commis mercredi à Linares, le président Andrés Manuel López Obrador a exclu que des agents publics soient à l'origine des meurtres de journalistes qui ont eu lieu cette année au Mexique. » Il n'y a aucun élément dans aucun de ces meurtres pour pointer des agents publics comme responsables «, a déclaré López Obrador lors de sa conférence de presse régulière. » Ce sont des crimes qui ont été commis par des bandes criminelles », a ajouté le président de gauche, réitérant sa promesse de « zéro impunité » face à ces événements. Jusqu'à la semaine dernière, le président a déclaré que son gouvernement avait documenté cinq meurtres de journalistes, bien que RSF et l'organisation locale Article 19 aient enregistré sept cas. Obrador a ensuite déclaré que 17 arrestations avaient été effectuées pour quatre des meurtres. Le sous-secrétaire aux droits de l'homme du ministère de l'Intérieur, Alejandro Encinas, a indiqué ce mercredi lors d'un forum avec des journalistes que « 45 % des attaques subies par les journalistes proviennent notamment d'agents de l'État, dans le cadre d'États et de municipalités ». » Les agents du crime organisé et les agents de l'État mexicain qui sont de connivence avec le crime organisé sont la principale source d'agression contre les journalistes », a déclaré le responsable. En dialogue avec l'AFP, Balbina Flores, représentante de RSF, a demandé au parquet du Michoacán « de mener une enquête exemplaire sur cette affaire et d'assurer la sécurité des collaborateurs de Linares et de sa famille » .RFS place l'impunité pour les homicides de journalistes au Mexique à 92%. Le crime de Linares a également été répudié par l'Association interaméricaine de la presse (IAPA), qui a appelé l'État mexicain à « répondre de manière responsable et sérieuse aux allégations visant à freiner la violence contre les journalistes ». Au Mexique, les journalistes sont pris au piège et font face à de violentes attaques depuis des années, sans même recevoir l'attention voulue de leur propre gouvernement, qui réagit de manière défensive à toutes les demandes », a dénoncé le président de l'IAPA Jorge Canahuati. López Obrador, face à un secteur de la presse traditionnelle qu'il accuse de servir des intérêts comme « interférant » les récentes demandes des États-Unis et du Parlement européen pour que leur gouvernement protège les reporters.str-jg/axm/dga