L'influenceuse Daniela Legarda est l'une des célébrités qui a été mesurée pour mener à bien le défi de danse d'Anitta, qui est devenu une tendance sur les réseaux sociaux avec des pas suggestifs et complexes au rythme de sa chanson « Envolver ».

Regarda a décidé de danser, sa sœur aînée Maria Legarda l'a défiée et l'a appelée « sœur innocente ». Pour prouver le contraire, il a accepté le défi dans un lieu public. Il est à noter que María Legarda avait déjà publié une vidéo imitant la chorégraphie d'Anitta, et elle l'a fait avec sa sœur et son public.

« Je l'ai littéralement fait dans un endroit plein d'hommes, et il y avait environ 50 hommes, et le pire, c'est qu'ils ont dit : « Il n'y a pas de femmes ici, mais les femmes de cette crinière sont venues aujourd'hui ». Je devais le faire pour prouver que je ne suis pas une sœur innocente. » Daniela a dit.

En plus de la vidéo, il a publié le message suivant : « Et si je pensais être une sœur innocente, ma sœur m'a défié et ne pensait pas que je ferais cela. Si vous regardez #bts, vous mourrez de rire avec des commentaires #anittachallenge.

Cette publication compte déjà 1 500 vues et plus de 490 commentaires.Legarda compte actuellement plus de 3,3 millions d'abonnés sur son réseau social Instagram et se caractérise par le téléchargement de contenu vidéo avec du maquillage et de la danse.

Sœur Legarda a rejoint Luisa Fernanda W. Luisa Fernanda W s'est concentrée sur la publication d'une courte vidéo sur les recommandations vestimentaires pour des situations spécifiques dans son dernier contenu.Dans l'une des vidéos qu'il a publiées récemment, il danse sur les chansons d'Anitta et en sort vêtu de différentes tenues suivant ses traces sensuelles. L'enregistrement a pour titre « Le costume qui fait la tendance Anitta qui a tout pour plaire ».

Une autre célébrité qui a tenté de suivre Anitta était Aida Victoria Merlano, la fille d'Aida Merlano, qui est devenue populaire sur les réseaux sociaux et a amélioré sa carrière de mannequin. L'influenceur l'a fait, mais a déclaré : « C'est la première fois que je le fais ! C'est trop difficile. »

Dans le cas de La Liendra et Dani Duke, les deux influenceurs ont pratiqué le défi, mais l'ont développé par humour. Sur son compte Instagram, La Liendra a publié une vidéo dans laquelle il a vu sa petite amie tenter le défi. Plus tard, comme Duke est celui qui danse près de la caméra en robe de bain, il enfile une serviette pour interrompre la danse.

« Le coup de twerk d'Anitta » a écrit l'actrice Johanna Fadul avec une vidéo dans laquelle elle a rejoint la tendance. Dans son cas, elle l'a fait dans la rue et non à l'intérieur, comme d'autres personnalités publiques qui ont participé à cette danse.

Il convient de rappeler que la chanson de l'artiste brésilien est sortie début novembre 2021, devenue populaire pour son rythme collant et ses paroles, mais elle est apparue sans arrêt sur les réseaux sociaux et les médias en raison de la viralisation de certains pas de danse effectués par des artistes de la ville.

