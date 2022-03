Cuba estime que sa production de pommes de terre ne répondra pas à la demande intérieure

La Havane, 17 mars Le ministère cubain de l'Agriculture a reconnu ce jeudi que la production nationale de pommes de terre en 2022 ne répondra pas à la demande intérieure et, au mieux, sera au niveau de l'année dernière. Comme l'a expliqué le spécialiste Enel Espinosa à l'Agence de presse cubaine (ACN), la collecte estimée pour cette année est de 116 396 tonnes, des quantités « loin de la demande nationale ». Toutefois, a-t-il ajouté, 56 pour cent de la superficie consacrée à cette culture a été plantée « en dehors du calendrier idéal », principalement en raison du manque d'intrants », ce qui rendra difficile la réalisation des objectifs. Selon les données de l'Office national des statistiques et de l'information (ONEI) rassemblées par Efe, cet objectif est similaire à la récolte obtenue en 2020 (115 385 tonnes), dernière année pour laquelle nous avons enregistré, la pire depuis 2017. Si la projection officielle était réalisée, il s'agirait du quatrième pire résultat de la récolte de pommes de terre depuis 2000. Espinosa reconnaît également que la récolte sera loin des pics enregistrés par l'agriculture cubaine, qui dépassait au tournant du siècle 300 000 tonnes de pommes de terre, soit plus du double des prévisions actuelles. Les informations sont connues à un moment défavorable pour la campagne cubaine, après que des données négatives sur ses principales cultures, telles que le sucre, le tabac et le café, aient été connues ces derniers mois. Le pays, qui importe entre 60 et 70 % des denrées alimentaires dont il a besoin, traverse également une grave crise économique, en raison de la pandémie, des sanctions économiques américaines et des erreurs de gestion macroéconomique nationale. La crise est marquée par une pénurie de produits de base, une dollarisation partielle de l'économie et un net rebond des prix. CHEF JPM/JRH