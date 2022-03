Castillo voit une crise institutionnelle dans la décision constitutionnelle sur Fujimori

Lima, 17 Le président du Pérou, Pedro Castillo, a estimé ce jeudi que la décision prise par la Cour constitutionnelle (TC) d'approuver un habeas corpus en faveur de l'ancien président Alberto Fujimori (1990-2000) condamné qui lui permettra de sortir de prison montre la « crise institutionnelle » que, selon lui, le pays vit. « La crise institutionnelle à laquelle j'ai fait référence dans mon message au Congrès (mardi dernier) se reflète dans la dernière décision de la Cour constitutionnelle », a écrit M. Castillo sur son compte Twitter. Le Conseil constitutionnel a accueilli favorablement l'appel interjeté par l'avocat Gregorio Parco Alarcón contre la décision de la Cour suprême, qui a annulé en 2018 la grâce accordée à Fujimori le 24 décembre 2017 par le président de l'époque Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). « Les organes de justice internationale auxquels le Pérou est attaché et l'État de droit doivent garantir l'exercice effectif de la justice pour le peuple », a écrit Castillo dans le même message publié sur le réseau social. Le dirigeant a mis en doute la légitimité de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions mardi dernier lors du discours prononcé lors du débat sur la motion de vacance de poste (destitution) devant le Congrès. « Les principales institutions de notre pays ont des problèmes de légitimité, des autorités dont les mandats ont expiré et, dans d'autres cas, elles n'ont même pas le quorum pour fonctionner ou sont incomplètes », a déclaré Castillo mardi dernier. Jeudi, la Haute Cour a déclaré l'appel interjeté par l'avocat Gregorio Parco Alarcón contre la décision de la Cour suprême, qui a annulé en 2018 la grâce accordée à Fujimori le 24 décembre 2017 par le président de l'époque Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Le magistrat du TC, Eloy Espinosa, a confirmé, en dialogue avec Canal N, que le tribunal avait une égalité dans le vote, trois membres ayant voté contre l'octroi d'un habeas corpus à l'ancien président, tandis que trois autres se sont prononcés en faveur. Parmi ceux qui étaient en faveur de la mesure, figurait le président du TC, Augusto Ferrero, qui avait le pouvoir de voter « de qualité ou de double vote » pour briser l'égalité. Espinosa a déclaré que la position du président du TC est que Fujimori « est une personne qui a déjà des problèmes de santé » et qu'il y a « une situation humanitaire à régler », les mêmes prémisses pour lesquelles la grâce de 2017 a été proposée. CHEF pbc/gdl/lll