Bruxelles lance un site Web contenant des données sur 1,5 million de projets régionaux

Bruxelles, le 17 mars La Commission européenne a lancé jeudi sa plateforme en ligne Kohesio, où les informations sur plus de 1,5 million de projets de tous les États membres ont été financées par des fonds locaux. L'agence a indiqué dans un communiqué qu'elle sera disponible dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et comprendra des projets du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion et du Fonds social européen. « Kohesio fournit l'ensemble d'informations le plus complet créé pour découvrir comment les politiques de cohésion contribuent au renforcement de l'UE », a déclaré Elisa Ferreira, commissaire à la cohésion et à la réforme Elisa Ferreira lors d'une conférence de presse. « En quelques clics, tout le monde peut découvrir exactement comment fonctionne l'UE et investir dans les régions et les villes. » Nicolas Schmit, son collègue en charge du portefeuille de l'emploi et des droits sociaux, a souligné que le Fonds européen « peut faire une réelle différence pour les citoyens de l'UE, en particulier ceux qui ont le plus besoin d'aide ». De cette manière, la plateforme collecte des informations sur 1,5 million de projets correspondant au budget 2014-2020, ainsi que des liens vers chaque programme, ainsi que des informations sur les 500 000 bénéficiaires et l'état de mise en œuvre de chaque programme. Les informations fournies par la plateforme couvrent plus de 300 programmes opérationnels dans 27 pays membres de l'UE, et incluent la visualisation via des cartes interactives, permettant d'obtenir des données géographiquement. Le lancement de Kohesio coïncide avec le huitième Forum sur la cohésion qui s'est tenu jeudi et vendredi à Bruxelles, parmi lesquels Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Frans Timermans, vice-président de la Communauté européenne du Green Deal, et la vice-présidente Nadia Calvigno, l'économiste espagnole Nadia Calvigno.