Séville, 16 mars Un but de Borja Iglesias sur le cor (0-1) a permis de prolonger l'égalité entre l'Eintracht Francfort et le Betis en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Borja Iglesias avait débuté douze minutes plus tôt, en 78, et après la passe de Nabil Fekir, neutralisé à la 90e minute les Allemands 1-2 en tête dans le match aller de Villamarín. CHEF CB/JL