Brasilia, le 17 mars - Le président brésilien Jair Bolsonaro a encouragé les citoyens à participer à un scrutin lors des élections présidentielles d'octobre prochain pour éviter la victoire de la « gauche », comme cela s'est produit avec Gabriel Borik au Chili ce jeudi. « Votre décision vient du vote. Les élections auront lieu cette année et tout le monde devrait voter pour ceux qui, selon eux, contribueront à améliorer le pays. » Bolsonaro a déclaré dans une émission sur les réseaux sociaux. Tous les sondages qui ont précédé les élections d'octobre ont montré qu'il était le favori du progressiste Luis Inácio Lula da Silva, qui a régné entre 2003 et 2011 et est le principal antagoniste du leader d'extrême droite. Bolsonaro, qui a diffusé lors d'une cérémonie qui a réuni des ministres pour assister au hissage du drapeau dans la résidence officielle, a semblé faire allusion à ses lacunes, citant ce qui s'est passé au Chili avec la victoire électorale de Borik, entré en fonction vendredi dernier. « Les employés se plaignent souvent. Regardez le Chili, mais ceux qui ont décidé au Chili étaient Omi So, qui ne voulait voter pour personne parce que la gauche a toujours voté. » Alors « ne vous plaignez pas », a-t-il dit. Selon Bolsonaro, « la démocratie est belle et bonne, mais elle passe par les électeurs », par conséquent, « c'est ce qui s'est passé dans un autre pays », « ne déléguez pas à des tiers », il doit y avoir « conscience, compréhension et responsabilité ». Ce sera « l'avenir du Brésil ». Le chef d'extrême droite n'a pas encore formulé son désir de réélection, mais il devrait le faire le 26 lors d'un événement préparé par le Parti libéral (PL), qui s'est joint à la fin de l'année dernière. Lula, qui n'a pas officiellement confirmé que personne ne nie plus, a déclaré le premier jour d'avril, qu'il annoncerait une large coalition progressiste avec un candidat du Parti des travailleurs (PT).