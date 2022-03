Bolivie : Taux d'ouverture de l'euro aujourd'hui 17 mars EUR à BOB

En début de journée, l'euro évoluait à 7,47 boliviano bolivien, soit une hausse de 1,2 % par rapport à 7,38 boliviano la veille.

cours des 7 derniers jours, l'euro a augmenté de 1,08 %. Cependant, l'année dernière, il a encore diminué de 9,22 %. En comparant les données à la date précédente, le prix du marché n'a cessé d'augmenter au cours des deux derniers jours.La volatilité de la semaine dernière a été légèrement inférieure à celle de l'année dernière (7,42%), ce qui montre que le prix est en baisse par rapport aux prévisions récentes.

chiffre annuel, l'euro a atteint un sommet de 7,76 boliviano et était le plus bas avec 7,28 boliviano bolivien. L'euro est plus proche de la valeur minimale que de la valeur maximale.

divisée en 100 cents. Auparavant, le peso bolivien était utilisé, mais il a été remplacé. La Banque centrale de Bolivie est l'organisme qui réglemente l'émission de devises.

Actuellement, des pièces d'une valeur de 10, 20 et 50 cents sont échangées, 1, 2 et 5 Bolivianos étant échangés. En 1988, la Bolivie était équivalente au dollar américain.

monnaie bolivienne a été suspendue de l'émission et de l'impression pendant la période coloniale en raison du manque d'intérêt politique, ce qui a permis de fabriquer des pièces et des billets à l'étranger à un prix abordable. En 2013, il était toujours fabriqué dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France et le Chili.

En ce qui concerne l'économie, la Bolivie a eu recours à une augmentation des dépenses publiques et à une augmentation du crédit intérieur en 2014 pour maintenir la croissance, mais ces décisions ont entraîné une augmentation de la dette publique et une diminution des réserves internationales.

Comme d'autres pays, la pandémie de coronavirus a eu de graves répercussions sur l'économie bolivienne, mais l'inflation n'est pas aussi élevée que dans d'autres pays d'Amérique latine où 2021 a clôturé à 0,90 %.

Cette année, selon les prévisions de la Banque mondiale, la Bolivie ne progressera que de 3,7 % d'ici 2022, mais le président Luis Arche a contesté ces attentes et confirmé que le PIB pourrait augmenter jusqu'à 6 %.

En outre, pour la première fois au cours des six dernières années, elle a clôturé 2021 avec un excédent commercial de 147,1 millions de dollars et un solde annuel négatif a été enregistré dans la balance.En plus de ces conditions, le taux de chômage a augmenté de 5,2%.

La Bolivie est également confrontée à un effort mondial pour passer à l'énergie propre, de sorte que cette situation incitera l'un des plus grands exportateurs de gaz à rechercher des alternatives.

