Avec un beau but de Pedri, Barcelone a battu Galatasaray 2-1 et s'est qualifié pour les quarts de la Ligue Europa

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Galatasaray v FC Barcelona - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - March 17, 2022 FC Barcelona's Pedri scores their first goal past Galatasaray's Inaki Pena REUTERS/Murad Sezer

Le résumé du triomphe de Barsa

Barcelone a battu Galatasaray 2-1 à Istanbul et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue Europa. L'équipe dirigée par Xavi a inversé le résultat, d'abord avec un score élevé de Pedri, puis par Pierre Aubameyang, tandis que Marcão avait ouvert le score pour l'équipe turque. Dans cette compétition, l'équipe du culé a une motivation dans la saison face à l'élimination anticipée dans la zone de groupes de la Ligue des Champions.

Dans le match joué au stade Nef, l'équipe locale a pris les devants et a commencé à gagner à la 27e minute après l'exécution d'un corner par Alexandru Cicaldau et Marcão s'est dirigé seul et a mis son équipe en tête.

Mais neuf minutes plus tard, l'équipe espagnole a atteint l'égalité après une combinaison qui s'est terminée avec Pedri dans la zone et après deux amagues se sont cassées la taille et se sont étendues à deux rivaux, ont défini Crusader et ont atteint 1-1. C'était un excellent but pour le joueur de 19 ans qui, de Las Palmas, est venu à Barcelone lors de la saison 2020/2021. Le club catalan a de grands espoirs pour qu'il devienne le pilote de l'équipe, étant donné qu'il a de la gambeta et de la précision avec sa jambe droite. Cette année, la roue compte 17 matches et trois buts. Ce jeudi, il a donné un autre échantillon de son talent avec sa conversion.

Avec égalité, ils se sont reposés, bien qu'à l'aube du complément, le Barça ait inversé le résultat. C'est dans les 3 minutes que Sergio Busquets a tiré à mi-distance, a répondu le gardien de but Iñaki Peña, qui a également pu affronter la tentative de Pedri, mais le rebond a été capturé par Pierre Aubameyang, qui a marqué le deuxième but de l'équipe du Barça, qui portait jeudi une tenue grise alternative.

Plus tard, Barcelone a eu d'autres chances, mais n'a pas pu élargir la différence, malgré certaines claires comme une définition de Memphis Depay qui est passée très près du bâton. Dans cette recherche, il a laissé quelques espaces à Galatasaray, qui n'avait pas de profondeur pour mettre le résultat dans les tableaux

Le triomphe a été pour Barcelone qui a fait un bon match dans lequel il avait une possession de 68 pour cent. Quand il a dû partir à la recherche du résultat, il a trouvé les moyens, mais aussi quand il s'est sacrifié, il a fait son truc et a pris trois admonestations. Cependant, pour remporter la victoire, l'égalité partielle obtenue par Pedri était essentielle, car il s'agissait d'une injection d'esprit importante dans un lieu toujours compliqué comme celui de Galatasaray. L'équipe espagnole a su profiter de ses chances de gagner à Istanbul. Il ne faut pas oublier que lors du match aller, ils ont égalé 0-0 au Camp Nou.

Pour sa première saison sans Lionel Messi, Barcelone est toujours en compétition et cherchera à atteindre la finale qui se jouera dans son pays, le match décisif étant prévu pour le samedi 18 mai au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville.

