Avec Muriel comme partante, l'Atalanta a battu le Bayer Leverkusen et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

L'Atalanta sourit à nouveau lors d'un tournoi continental. L'équipe dans laquelle joue Luis Fernando Muriel s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue Europa après un combat serré avec le Bayer Leverkusen, dans lequel le Colombien était l'un des protagonistes.

Lors du match aller, au Gewiss Stadium, le club italien a battu l'Allemand 3-2, avec deux buts du natif de Santo Tomas (Atlántico). Et le 17 mars, à BayArena, il s'impose à nouveau au tableau d'affichage, uniquement à cause de la moindre différence : celui qui marque est l'Ivoirien Jéremie Boga, arrivé à Bergame sur le marché des transferts hivernaux ; Muriel joue jusqu'à la 78e minute, date à laquelle il est remplacé par Matteo Pessina.

Pour l'équipe de Bergame, se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa est comme un baume, étant donné que cette campagne a été éliminée en phase de groupes de la Ligue des champions et en sixième tour de Serie A, elle est donc à court de quotas pour les tournois continentaux de la saison prochaine.

Il convient de rappeler que l'Atalanta, comme le reste des éliminatoires, rencontrera ses rivaux le vendredi 18 mars, lors du tirage au sort de l'UEFA. Les autres équipes participant à cette phase du tournoi sont : Leipzig, Barcelone, Rangers et Braga. Et nous attendons ce qui va se passer entre Porto et Lyon ; l'Eintracht Francfort et Betis et West Ham et Séville (engagements contestés cet après-midi).

L'un des coups les plus durs pour Atalanta en 2022 a été la blessure de Duván Zapata, pour laquelle il n'a pu jouer qu'un seul engagement, d'autant plus que dans la première moitié de la campagne, il était la figure de nerazurri : il a marqué douze buts (neuf pour la Serie A et trois pour la Ligue des champions) et sept aide. Pour le plus grand bonheur des fans, il pourra bientôt revenir sur le court.

Bien que le 9 mars Gian Piero Gasperini, l'entraîneur du Colombien, ait déclaré qu'il ne pensait pas « qu'il avait beaucoup de chances de récupérer dans un bon moment », le média FantaCalcio a indiqué qu'à la mi-avril, dans les engagements contre Hellas Vérone ou Venise, il pourrait être pris en compte dans le équipe.

El Toro s'est blessé le 21 décembre, le jour même où il a été inclus dans la liste des 100 meilleurs footballeurs du monde, établie par The Guardian. Pendant le match contre Gênes il se retire après une volée, dans un choix de but clair qui compromet son adducteur droit, et, bien que le personnel d'entraîneurs ait fixé un temps de récupération de dix jours, cela a pris plus de temps qu'on ne l'imaginait.

Il revient sur les courts le 6 février lors d'un match contre Cagliari pour la Serie A en tant que remplaçant de Luis Fernando Muriel, et il a toutefois mis plus de temps à entrer (à la 58e minute) qu'à partir (72e minute). Quelques jours plus tard, après une évaluation médicale en Finlande, le diagnostic était connu : lésion adductrice avec atteinte tendineuse.

