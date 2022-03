Après sa dure lettre, le secrétaire à l'Energie a assuré avoir obtenu des fonds pour garantir le gaz et l'électricité en mars

« Nous avons convenu avec le ministère des Finances des nouveaux plafonds et de la planification financière pour le mois de mars, qui garantissent le fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, l'approvisionnement en gaz par les réseaux et la production d'énergie électrique, ainsi que le respect du paiement programmes et fonctions du ministère de l'Énergie ».

La clarification de Darío Martínez, secrétaire à l'Énergie, est intervenue après la publication par Infobae d'une lettre exclusive datant d'il y a deux jours , signé par lui et adressé au Président Alberto Fernández et au Ministre de l'économie, Martín Guzmán, son patron direct, dans lequel il s'est plaint de ne lui avoir envoyé que 20 % des fonds pour couvrir ses besoins opérationnels en mars.

Les déclarations de Martínez ajustent les nouveaux fonds pour mars et c'est pourquoi les bureaux officiels se demandent ce qui se passera dans les prochains mois, surtout en hiver.

« Dans l'exercice de mes fonctions de secrétaire à l'énergie, conscient des besoins qui doivent être satisfaits au cours du mois en cours pour maintenir les services de base essentiels et les activités critiques liées à ma région, je rejette par la présente la coupe imposée par les toits en espèces, mettant en garde contre les conséquences désastreuses pour le pays qui cela implique », a déclaré Martinez. Selon Energía, Guzmán a appliqué à son budget mensuel ce qu'on appelle le Cash Roof et au lieu de tirer 309 802 millions de dollars en mars, comme demandé, il lui a envoyé 66 015 millions de dollars, soit 21% de ce qui a été demandé.

Maintenant, Martínez a déclaré qu' « il y a un retour et un retour administratifs permanents avec le Trésor et l'économie, en termes de besoins de fonds, de calendrier et de rééchelonnement des plafonds mensuels, ainsi que des paiements à effectuer, l'exercice habituel de toutes les distributions de l'État national, qui sont ajustés en fonction de la disponibilité générale des fonds du Trésor, et il est courant que les plafonds soient augmentés ou modifiés en fonction des notes de chaque allocation, comme c'était le cas dans ce cas. »

Energía a souligné que la production de Gas Nacional à la suite du plan Gas.Ar, les importations - « compléments habituels » - de GNL et de diesel pour les centrales thermiques « garantissent l'approvisionnement normal en énergie dans notre pays ».

Le secrétaire a déclaré qu'avec Guzmán, ils travaillaient à « analyser avec beaucoup de soin et de préoccupation la situation des prix internationaux de l'énergie, ainsi que les mécanismes visant à garantir que cette situation ait le moins d'impact possible sur notre pays ».

« À cela, nous devons ajouter la décision courageuse et déterminée du président Alberto Fernández et de la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner d'avoir mis en œuvre le plan Gas.ar et de construire le gazoduc Néstor Kirchner et tous ses ouvrages complémentaires, d'étendre le réseau de transport de gaz, et ainsi améliorer considérablement la possibilité pour notre pays de se défendre contre ces crises mondiales », a expliqué Martínez.

La lettre

Dans le texte que ce média a publié en exclusivité aujourd'hui, et qui est daté de mardi dernier, le secrétaire a assuré que le budget alloué à son agence n'est pas du tout suffisant, « car ils ne répondent pas aux exigences de base de la zone et dont la mise en œuvre aura des conséquences néfastes immédiates pour le pays ».

Si les fonds n'arrivent pas, Energía a assuré qu'il y aurait un impact direct et immédiat sur les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité payés par ceux qui en ont le plus besoin, les arriérés de toutes sortes et le non-respect des paiements aux producteurs privés ayant un impact sur les investissements et les poursuites éventuelles.

CONTINUEZ À LIRE :