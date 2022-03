Après le mandat d'arrêt ordonné par un juge argentin, le second du chavisme était convaincu qu'il se trouvait dans le pays.

National Assembly member and Vice President of Venezuela's United Socialist Party (PSUV) Diosdado Cabello addresses the media during a news conference of the ruling Socialist Party in Caracas, Venezuela February 14, 2022. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Diosdado Cabello, vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) et deuxième place dans Chavismo, a procédé à une arrestation mandat ordonné si une femme juge est entrée sur le territoire national. Le responsable du régime de Nicolás Maduro était convaincu qu'il se trouvait dans notre pays et a lié la décision d'ordonner la détention dans le cadre d'un accord entre le gouvernement d'Alberto Fernández et le Fonds monétaire international (FMI).

Il y a quelques jours, Mariela Alejandra Giménez, capitaine de la Cour fédérale de Jujuy, a lancé un mandat d'arrêt contre un dirigeant vénézuélien accusé de trafic de drogue s'il tentait d'entrer en Argentine.

Dans la décision du tribunal, le magistrat a déclaré que Cabello devait se rendre en Argentine « vers le 11 mars 2022 » et qu'il est connu pour entrer par la province de Jujuy.

Giménez a déclaré que l'affaire avait débuté sur la base d'un message du Conseil international d'assistance juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, « J'ai été informé de l'existence d'une demande de détention internationale préventive visant à l'extradition. Il a été renvoyé à l'ambassade d'Argentine par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis. »

Dans ce contexte, l'ordonnance judiciaire a mis en garde la police fédérale, la gendarmerie (police des frontières) et la police de sécurité de l'aéroport avec des photos de responsables chavistes et a déclaré qu'ils « recevraient une demande d'arrestation des États-Unis ».

Ce mercredi, Diosdado Cabello a abordé la question dans l'émission de télévision vénézuélienne Con El Mazzo Dando. « J'ai traversé l'Argentine », a déclaré le vice-président des PSUV. Il a noté qu'il était arrivé « en Patagonie ». « Je n'ai pas amené de pingouin parce que je ne pouvais pas amener de pingouin. » Il a ajouté avec le sourire.

« J'étais à Puerto Madero et je me suis promené. C'est cool... », a-t-il révélé et mentionné « L'histoire de la viande argentine ». « Pas très bon, ici au Venezuela, il y a une telle viande. »

Poursuivant sur le ton du ridicule, il a déclaré : « J'étais tellement satisfait des alfajores que j'ai dû envoyer pour aspirer et acheter ».

Concernant le mandat d'arrêt du juge Giménez, elle a déclaré : « Je connais toutes les raisons de cela. Ils pensaient que j'allais rendre visite à Milagro Sala, j'avais peur de la voix de la femme, et je dirais au monde ce qu'elle me disait ». Pour défendre le leader Tupac Amaru, il a déclaré : « Macri l'a gardée en prison, et M. Fernández n'a pas trouvé le moyen de la laisser partir ».

« Lors des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), le ministère argentin des Affaires étrangères a envoyé un juge responsable, pas un titulaire d'emploi... » , a joué Cabello. « Ne me laissez pas vous dire que je connais toute l'histoire... Mais oui, j'y ai mangé. Je ne suis pas buveur - ils m'ont apporté du vin -, j'ai mangé une boule de neige », a-t-il mis fin à la moquerie.

Le juge argentin a déclaré que la deuxième place de Maduro dans une ordonnance judiciaire ordonnant l'arrestation était accusée de « complot » en vue de distribuer et de conserver plus de 5 kilogrammes de cocaïne dans le but de distribuer plus de 5 kilogrammes de cocaïne, intentionnellement et avec une intention directe ou indirecte, accordant un des biens ayant une valeur monétaire pour des organisations qui ont participé ou ont participé à des activités terroristes ou à des actes de terrorisme. » En outre, il souligne qu'il a été accusé de « gagner de la cocaïne et d'avoir utilisé et porté des armes à feu pour commettre des crimes de trafic de drogue ».

Ce n'est pas la première fois qu'un responsable chaviste critique le gouvernement d'Alberto Fernández pour sa position auprès du Fonds monétaire. Fin janvier, en réponse à une demande judiciaire des Nations unies d'accuser l'Argentine de violation des droits de l'homme au Venezuela, Cabello s'est interrogé : « Le Fonds monétaire international (FMI) exerce-t-il une forte pression là-dessus ? La Banque mondiale exerce-t-elle une forte pression sur le président ? ».

Il avait auparavant accusé le président de l'Argentine d'être une personne « tiède ». « Elle a la peau délicate. Heureusement, je suis libre, M. Fernandez. Heureusement ! Dans le scénario où l'Argentine et le Venezuela se sont associés alors qu'il y avait le commandant (Hugo) Chávez et (Néstor) Kirchner, il semble maintenant que la chaleur soit séparée, et non à cause du Venezuela. » Il a déclaré fin 2020.

Et d'ajouter : « Ne vous embêtez pas, M. Fernandez. Si vous êtes une personne tiède, avouons-le. Nous sommes révolutionnaires, nous sommes chauds, bouillons, le sang bouillonne, nous ne marchons pas avec des demi-mesures ou des goyavineos. Ici au Venezuela, je suis ferme et je ne me contente pas de sourire à mon patron. »

Continuez à lire :