Après le mandat d'arrêt ordonné par un juge argentin, le numéro deux du chavisme a assuré qu'il se trouvait dans le pays

Diosdado Cabello, vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) et numéro deux du Chavismo, a évoqué le mandat d'arrêt ordonné par une femme juge en cas d'entrée sur le territoire national. Le responsable du régime de Nicolás Maduro a assuré qu'il se trouvait dans notre pays et a lié la décision d'ordonner sa détention dans le cadre de l'accord du gouvernement d'Alberto Fernández avec le Fonds monétaire international.

Il y a quelques jours, Mariela Alejandra Giménez, subrogante du tribunal fédéral de Jujuy, a émis un mandat d'arrêt contre le dirigeant vénézuélien, accusé de trafic de drogue, au cas où il tenterait d'entrer en Argentine.

Dans la décision du tribunal, le magistrat a indiqué qu'il était connu que Cabello allait se rendre en Argentine « vers le 11 mars 2022 » et qu'il entrerait par la province de Jujuy.

Giménez a indiqué que l'affaire avait été ouverte sur la base d'un message de la Direction de l'aide juridique internationale du ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, dans lequel « il a été informé de l'existence d'une demande de détention internationale avant jugement aux fins d'extradition qui a été retransmis à l'ambassade de la République argentine, par l'intermédiaire de l'ambassade des États - Unis ».

Dans ce contexte, l'ordonnance judiciaire a été envoyée à la police fédérale, à la gendarmerie (police des frontières) et à la police de sécurité de l'aéroport avec une alerte avec la photographie du responsable chavista et indiquant qu'il « aurait une demande d'arrestation par les États-Unis ».

Ce mercredi, Diosdado Cabello a abordé la question dans l'émission de télévision qu'il dirige au Venezuela, Con el Mazo Dando. « J'ai traversé l'Argentine à pied », a déclaré le vice-président du PSUV, qui a mentionné avoir atteint « en Patagonie ». « Je n'ai pas amené de pingouin parce que je ne pouvais pas », a-t-il ajouté en riant.

« J'étais à Puerto Madero , je me baladais, c'est agréable... », a-t-il révélé et a également évoqué « l'histoire de la viande argentine » : « Ce n'est pas si bon, ici au Venezuela, il y a de la viande comme ça ».

Poursuivant son ton de moquerie, il se dit « tellement content des alfajores que j'étais impatient et que j'ai dû envoyer acheter ».

Concernant le mandat d'arrêt du juge Giménez, elle a déclaré : « Je connais la raison de tout ça ; ils pensaient que j'allais rendre visite à Milagro Sala, ils craignent la voix de cette femme, et ce qu'elle me dit je vais le dire au monde ». Pour défendre le leader Tupac Amaru, il a déclaré que « Macri l'a mise en prison et M. Fernández n'a pas trouvé le moyen de la laisser partir ».

« Alors qu'ils négociaient avec le Fonds monétaire international, le ministère argentin des Affaires étrangères a envoyé un juge responsable qui n'est même pas le titulaire du poste... » , a joué Cabello. « Ne me faites pas dire que je connais toute l'histoire..., mais oui, j'y ai mangé ; je ne suis pas buveur -ils m'ont apporté du vin-, j'ai eu une boule de neige », a-t-il conclu sa moquerie.

Dans l'ordonnance judiciaire ordonnant son arrestation, le juge argentin a déclaré que le numéro deux de Maduro est accusé de « complot en vue de distribuer et de détenir cinq kilogrammes ou plus de cocaïne dans le but de distribuer cinq kilogrammes ou plus de cocaïne, sciemment et avec l'intention directe ou indirecte de l'octroi d'un bien ayant une valeur monétaire à une organisation impliquée ou ayant participé à des activités terroristes ou à des actes de terrorisme ». En outre, il souligne qu'il est également accusé « d'importation de cocaïne et d' « utilisation et port d'une arme à feu pour commettre des crimes de trafic de drogue ».

Ce n'est pas la première fois que le responsable chaviste critique le gouvernement d'Alberto Fernández pour sa position vis-à-vis du Fonds monétaire. Fin janvier, à la suite de la demande de l'Argentine à l'ONU pour la justice de condamner les violations des droits humains au Venezuela, Cabello s'est interrogé : « Le Fonds monétaire international exerce-t-il une forte pression sur elle ? La Banque mondiale exerce-t-elle une forte pression sur le président ? ».

Il avait auparavant accusé le président argentin d'être « tiède ». « Elle a la peau délicate. Heureusement, je suis libre, M. Fernández. Heureusement ! Il est triste que dans des scénarios où l'Argentine et le Venezuela sont allés ensemble quand le commandant (Hugo) Chávez et (Néstor) Kirchner étaient là, maintenant la chaleur semble être séparée, pas précisément à cause du Venezuela », avait-il déclaré à l'époque, fin 2020.

Et d'ajouter : « Ne vous embêtez pas, M. Fernández. Si tu es tiède, regardons les choses en face. Nous sommes des révolutionnaires, nous avons chaud, nous bouillons, notre sang bouillonne. Nous ne marchons pas avec des demi-mesures ou des guabineos, ici au Venezuela, nous sommes fermes, nous ne nous contentons pas de sourire aux patrons. »

