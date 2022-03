Appelle à une plus grande confiance dans la promotion de la vaccination dans les Caraïbes

San Juan, 17 mars La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a appelé les pays des Caraïbes à renforcer la confiance de la population pour faire progresser la vaccination dans cette région où seulement 40 % ont terminé le cours. L'organisation internationale a publié jeudi une déclaration soulignant que les faibles taux de vaccination contre la covid-19 dans les Caraïbes devraient être corrigés en instaurant la confiance au sein de la population et en répondant au manque d'équité dans l'accès aux vaccins. La déclaration souligne que le renforcement de la confiance est un facteur clé pour promouvoir la vaccination universelle et donc promouvoir les progrès dans les Caraïbes, où seuls 40 % de ses citoyens sont complètement vaccinés. Ce ratio contraste avec 68 % en Amérique du Sud et 60 % en Amérique centrale. La FICR souligne que plus de 1,7 milliard de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la région des États-Unis. Manque de confiance Diana Medina, responsable de l'engagement communautaire et de la responsabilité des Amériques pour la FICR, a déclaré que dans les pays des Caraïbes, les personnes ne sont pas vaccinées en raison du manque de confiance et des difficultés d'accès à l'information. Selon la FICR, le renforcement du dialogue centré sur la communauté, l'identification des problèmes de confiance et la prise en compte des préoccupations et des préoccupations des personnes sont essentiels pour garantir que tout le monde est vacciné. Le groupe rappelle que les progrès des efforts de vaccination dans les Caraïbes sont limités en raison de la dispersion géographique des îles et du mauvais état des routes. Restreindre l'accès aux vaccins Une nouvelle étude de la FICR sur la sensibilisation des communautés à la covid-19, menée dans neuf pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a révélé que certaines populations vulnérables, telles que les immigrants, les peuples autochtones et les communautés d'accueil, sont confrontées à des difficultés d'accès aux services de vaccination. Ils sont également réticents à vacciner en raison du manque de confiance dans les autorités locales ou des décideurs, et de la peur des effets secondaires et des problèmes de sécurité. Abdul Nasir Khan, coordinateur des opérations de la FICR pour les Pays-Bas et les Caraïbes anglophones, a déclaré que grâce à la relation historique entre la Croix-Rouge et la communauté terrestre, il a été confirmé que les gens dépendent principalement des informations des fournisseurs de soins de santé, des travailleurs humanitaires et des dirigeants. Sceptique à l'égard des sources officielles Khan a toutefois noté qu'il était sceptique à l'égard des informations provenant de sources officielles. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, la Croix-Rouge a résolu les doutes pertinents de plus de 650 000 personnes dans les Caraïbes. Les employés de la Croix-Rouge continuent de soutenir la vaccination des personnes par les responsables de la santé. En 2022, l'équipe locale de la Croix-Rouge continuera de travailler en tant qu'assistante des autorités des Caraïbes, promouvant un accès équitable aux vaccins et la reprise économique pour les plus vulnérables. bras/mm/ah