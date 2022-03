30 ans après l'attaque contre l'ambassade d'Israël : quel sera l'événement central en l'honneur des victimes

La sirène retentit à 14 h 47. Il y a trente ans, le 17 mars 1992, une attaque terroriste a provoqué l'explosion de l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Cela commencera à Arroyo y Suipacha, où se trouve le siège diplomatique, un événement central pour commémorer et honorer les victimes de l'attaque, auquel participeront Martín Soria, le ministre de la Justice du pays, et le vice-Premier ministre et ministre de la Justice d'Israël. Gideon Sarre.

Pour cet anniversaire, une délégation conduite par Saar, dont le père est argentin, est arrivée d'Israël avec Jonathan Peled, directeur adjoint du ministère des Affaires étrangères d'Amérique latine et des Caraïbes, et une délégation de survivants et de proches de ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque.

L'événement lira les noms de chaque victime et prononcera des discours devant Soria, la Sarre, les ambassadeurs israéliens en Argentine, Galit Ronen et Miri Ben Zeev, qui a perdu son mari dans l'attaque contre l'ambassade.

L'affaire judiciaire de l'attaque, dans laquelle 29 personnes ont été tuées, mais seulement 22 ont pu être identifiées, est actuellement examinée par la Cour suprême du pays car il s'agissait d'un acte du siège diplomatique. Fin 1999, la Cour suprême a souligné que l'attaque avait été menée avec un fourgon Ford F 100 transportant la cargaison de Pentlite et de Trinitrotoluen.En 2015, le Liban Hussein Mohammad Ibrahim Suleiman Un mandat d'arrêt contre Mann et la Colombie José Salman El Leda Red est émis et une série de des mandats sont émis Il a été émis.

Il n'y a pas eu de prisonniers ni de condamnations dans cette affaire. Deux ans plus tard, le 18 juillet 1994, une autre voiture piégée attaquait le siège de l'AMIA. 85 personnes ont été tuées.

Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire organisée par l'ambassade d'Israël, le président Alberto Fernández recevra une délégation du pays. Il se rendra également au Congrès national pour rencontrer le président de la Chambre Sergio Massa, président du House Bloc, et rencontrer des représentants de l'opposition. La délégation israélienne rencontrera également des représentants des principales organisations de la communauté juive en Argentine. Au siège de l'AMIA, Sa'ar devait rencontrer les victimes de l'attaque. Il rendra hommage aux victimes.

La Chambre de commerce Argentine-Israël organisera une réception en l'honneur d'une délégation internationale composée de responsables nationaux et locaux, d'hommes d'affaires et de diplomates. Les questions liées aux relations bilatérales seront résolues et une annonce sera faite lors du lancement d'une nouvelle édition du Israel Innovation Award, une initiative dans laquelle des projets argentins innovants seront liés à l'écosystème entrepreneurial des pays du Moyen-Orient. Et dans les prochaines semaines, des progrès seront réalisés dans la formation de la délégation du gouverneur argentin chargée d'effectuer des missions en Israël..

L'ambassade fera également la promotion de la campagne « Terror Leaf Trail » dans tout le pays. « Composé de spots audiovisuels, d'œuvres graphiques et de filtres Instagram, il peut être utilisé par tous ceux qui souhaitent réfléchir sur les réseaux sociaux à l'importance de la journée. À travers cette campagne produite par Casa Kiev, je propose au public de renforcer la mémoire et le concept d'accusations de terrorisme en reflétant les marques que cette attaque a laissé à l'ensemble de la communauté. Les œuvres audiovisuelles sont visibles sur les écrans des voies publiques et des lignes de métro de la ville de Buenos Aires. » Il a dit dans un communiqué.

Le chanteur Alejandro Lerner présentera « A Day Like One Day », une chanson en l'honneur des victimes qu'il a composée pour cet anniversaire avec la participation d'Ethan Richel (Israël) et Pablo Rosenberg (Argentine - Israël). Le football argentin s'est joint à l'hommage et, le week-end dernier, 28 équipes de la ligue professionnelle ont exposé des drapeaux avec la légende « 30 ans ». À propos de l'anniversaire de l'attaque de l'ambassade israélienne en Argentine ».

« Les témoins de la mémoire, 30 ans » est un autre événement organisé par l'ambassade dans le théâtre de la ville de Buenos Aires avec la participation de l'orchestre symphonique et la présentation des chansons de Lerner.

En outre, des supports audiovisuels seront mis en place pour que les établissements d'enseignement se conforment à la loi 27 417, qui établit l'intégration de ces tragédies historiques dans le contenu du programme de tous les établissements d'enseignement du pays. « Le but de cette vidéo est de sensibiliser les jeunes à ce qui s'est passé le 17 mars 1992 et de générer un message qui les engage à ne pas avoir la possibilité de se poser des questions et d'être représentés en tant que citoyens. Cette vidéo vise à inviter les nouvelles générations à discuter et à reconsidérer leur rôle en tant que sujet de droit de leur propre voix. Ce projet, sous la direction de Rosario Cervio, a été créé par Nana Cine, une société de production, par Nana Cine, par Martin Liji et Pour créer un script Run avec la participation de Claudia Cherovsky. » L'ambassade a expliqué.

