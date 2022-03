27,6 % des journalistes voient leurs médias menacés, selon un sondage de l'IAPA

Miami, 17 mars 27,6 % des journalistes estiment qu'il est possible ou très probable que leurs médias devront fermer ou interrompre leurs publications au cours des deux prochaines années, selon une enquête menée par l'Association interaméricaine de la presse (IAPA). L'enquête, publiée le dernier jour de la huitième édition de la conférence SIPconnect de l'IAPA, axée sur la durabilité des technologies et des médias, souligne que 24 % des personnes interrogées considèrent qu'il est « possible » d'avoir à prendre cette mesure drastique, tandis que 3 % la considèrent comme quelque chose de « très possible ». Par contre, 36 % ont indiqué qu'ils considéraient cette possibilité comme quelque chose de « très éloigné », alors que le même pourcentage la trouvait « peu probable ». Plus de 350 médias de 23 pays des Amériques ont participé à l'enquête de l'IAPA visant à prendre le pouls de l'industrie du journalisme dans sa transition vers la numérisation, et la majorité de ceux qui ont répondu étaient des directeurs, des directeurs, des éditeurs ou des propriétaires de médias. Les faiblesses que ceux qui ont répondu à l'enquête, menée entre janvier et février, constatent dans leurs médias se distinguent par le fait que 45 pour cent de ceux qui disent que les revenus publicitaires ont diminué, 44 pour cent ont déclaré qu'ils ne savaient pas comment monétiser le contenu et 43 pour cent n'ont pas les ressources pour investir. À l'opposé, 60 % considèrent que leur force est d'avoir une « bonne équipe », 49 % disent avoir des « lecteurs fidèles » et 33 % disent avoir de plus en plus de ressources sur leur site web. Le directeur exécutif de l'Association interaméricaine de la presse (IAPA), Claudio Trotti, a déploré que la pandémie ait « accéléré la crise » dans les médias, ce qui a contraint de nombreuses personnes à fermer leurs portes et a laissé des déserts absolus d'informations locales dans de nombreuses régions du continent. L'enquête note également que 23,5 pour cent ont reconnu qu'ils devraient « améliorer le contenu » afin de pouvoir le facturer, tandis qu'un pourcentage similaire a indiqué qu'ils ont déjà un abonnement ou un paiement pour le modèle de contenu. En revanche, environ 40 % ont déclaré que leurs médias offraient un bon contenu ou que leur public appréciait leur travail, mais qu'ils n'avaient pas les ressources ou la technologie nécessaires pour pouvoir bénéficier d'un modèle d'abonnement. Trotti a indiqué qu'ils s'efforçaient de réduire cet « écart », mais qu'il n'est actuellement « pas facile » de trouver une solution technologique économique pour de nombreux médias. Au total, 66 % des répondants ont indiqué qu'ils utilisaient des systèmes de mesure d'audience, tandis que 16 % ont indiqué qu'ils n'avaient pas « les outils ou les connaissances » pour les utiliser. Le consultant brésilien Eduardo Tessler a souligné l'importance de tirer parti des « précieuses données » offertes par ces outils tels que Google Analytics. En ce qui concerne les « besoins les plus urgents » des médias, 42 % ont déclaré qu'ils devraient améliorer ou élargir leur contenu, 41 % mieux mesurer et connaître leur public, 40 % améliorer la formation numérique de leur personnel et le même pourcentage a indiqué qu'ils auraient besoin de ressources externes pour investir dans leur transformation numérique. 55 % ont déclaré qu'ils avaient désormais plus de visites sur leurs versions numériques avant la pandémie, tandis que 45 % ont déclaré qu'ils avaient le même nombre ou moins de visites qu'en 2019, une situation qui, pour Tessler, doit signifier une « alerte jaune » indiquant que les choses ne vont pas bien, car ce domaine continue de croître. Trotti a clôturé la conférence qui a débuté ce mardi avec le message que « l'avenir est maintenant le présent » et qu'un fort investissement technologique est nécessaire pour suivre le rythme du marché, ainsi que pour atteindre de nouveaux publics, sans jamais cesser de parier sur la qualité du contenu. CHEF ABM/EMI/LAA