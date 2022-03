2022 « House of Dragons », « Nous possédons cette ville », « Westworld » et autres actualités de HBO Max

Cette année est l'une des plus importantes pour HBO Max en raison des sorties cinématographiques et télévisées qui révolutionneront le catalogue numérique. Pour le public sur petit écran, la plateforme prépare le lancement de la prochaine mini-série de David Simon, We Own This City ( après son retour à Baltimore Producers of The Wire (The Wire), qui a préparé et joué pour la première de Tokyo Vice, réalisée par Ansel Elgort et Michael Mann ; l'épouse du Time Traveler, Irma Bepf, Julia, Minx, Stairs, l'amour et la mort.

De plus, au cours du premier mois du second semestre 2022, deux grandes franchises télévisées reviendront sous la forme de productions dérivées. Pretty Little Liars : Original Sin et Maison du Dragon. Le spin-off Game of Thrones est l'un des spin-offs les plus attendus en raison de l'énorme popularité que la série originale a gagné lors de la diffusion de la saison 8 sur les signaux de HBO.

Mais n'oublions pas un autre titre qui est apprécié par beaucoup sur la plateforme et qui réalisera le retour tant attendu. Le célèbre drame de science-fiction Westworld est basé sur la quatrième saison et la série His Dark D'autre part, le La suite de l'équipage (avec Kaley Cuoco) sera publiée, et la deuxième saison mettra en vedette Sharon Stone ; le hack dramatique comique qui a remporté les critiques de 2021 ; et Barry, dont la troisième saison vient de sortir son premier teaser. Dans le monde de l'animation pour adultes, nous avons vu Rick & Morty en avoir six Vous serez de retour avec le deuxième épisode blasphématoire.

Pour les fans de cinéma, le film qui sortira cette année sera Evil Dead Rise, le cinquième épisode de la saga réalisée par Sam Raimi. Une nouvelle adaptation de la fête à la maison ; le père de la mariée (avec Diego Boneta et Isabella Merced) ; et Channing Tatum, la dernière danse de Magic Mike, est de retour dans un rôle mémoré.Enfin, pour le public des jeunes Il y a une comédie romantique et de science-fiction intitulée Moonshoot lands.

Bienvenue dans Batman, Elvis, DC Super Pet League, Fantastic Beast : Dumbledore's Secret, Spider-Man : No Way Home, Venom : The Unleashed Massacre, Forever Purge, Fast and Furious 9 et Resident Evil : Raccoon City.

Des productions latino-américaines à venir sur HBO Max

Parmi les prochains films argentins à paraître figurent Echoes of Crime avec Diego Ferretti et Giulietta Cardinali ; un conspirateur avec Guillermo Francella, qui sortira le 18 mars ; et les événements réels de la dictature militaire criminelle en Argentine, un thriller d'enquête criminelle. Viazeros, un film mexicain avec Fernanda Castillo, Alex de la Madrid et Damayanti Quintana sortira également . Au Brésil, le film Procura-Se, basé sur le livre éponyme de Karina Rishi, sortira.

Dans la série latino-américaine, le jardin de bronze a été renouvelé pour la troisième saison, Dias de Gallos reviendra pour la deuxième fois et Pico da Neblina continuera également.La nouveauté est Té para seis, une comédie romantique argentine qui traite des polyaffections. Maria Marta, un crime national qui parle du meurtre de la sociologue Maria Marta Belsun. Ce qui est le plus attendu au Mexique, c'est Amsterdam, une comédie du perspective de deux milléniaux traversant la route dans les célèbres rues de Mexico. Las Bravas FC, Coyote et Women's Weapons seront également publiés. Zone de service du roman brésilien, Nomundo da Luna, Ovejo Youth et Vale dos Esquesidos.

Clean Goals, Dirty Money, Cruel Treaty : Daniela Perez Case et PCC : Secret Power est l'une des prochaines sorties de documentaires produits en Amérique latine. D'autre part, les prochaines sorties du catalogue de téléréalité comporteront des titres de Bakeoff Celebrity Colombia, Queen Star Brazil et Pont du Brésil.

Continuez à lire :

80