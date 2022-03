2-1.Le gardien de but Mosquera donne sa place à DIM dans le groupe sud-américain

Cali (Colombie), le 16 mars, le gardien de but Andres Mosquera a sauvé deux pénalités et était la figure du Deportivo Independiente Medellín (DIM). Le Deportivo Independiente Medellín (DIM) s'est incliné 2-1 contre les États-Unis lors du match retour de la Copa Sudamericana, mais a remporté 1-3 dans la série de pénalités pour accéder au tour de groupes. Pendant le temps régulier du match au stade Pascual Guerrero de Cali, l'objectif local était le travail des milieux de terrain Carlos Sierra et Adrian Ramos, l'Argentine Luciano Fons a provisoirement égalisé pour Poderoso et le défenseur central Andres Cardabid a raté le penalty. Dans DIM, le but en tirs au but en tirs au but a été l'œuvre de Kardabid, qui a revendiqué sa réclamation. Les Argentins Adrian Aregui et Raúl Loaiza, qui ont marqué le score final, ont été manqués par Jean Pineda. Pour le Red Devil, Larry Angulo a marqué lors d'une séance de tirs au but, et l'Argentin Alejandro Quintana, Daniel Hernandez et Elvis Mosque ont été manqués. Les premières minutes du match ont été très disputées et les visiteurs, ainsi que le difficile Vladimir Hernandez, ont tenté de nuire à l'espace laissé par les locaux. Cependant, les États-Unis ont marqué en 8 minutes lors d'une contre-attaque initiée par le gardien vénézuélien Joel Graterol, et sont arrivés à Esneyder Mena sur la gauche et ont envoyé un centre confié à son coéquipier Sierra, bien qu'il n'ait pas eu le contrôle approprié d'Iago Falke. Le match nul est survenu seulement 15 minutes plus tard quand Arregui a pris un risque et a activé son compatriote Pons sur un coup franc. Pons, avec sa douleur, s'est débarrassé de ses rivaux dans la région et a marqué son premier but dans un tournoi international contre Poderoso. Malgré l'égalité, les locaux ont poursuivi leurs attaques menées par Falque, qui a joué leur meilleur temps avec deux options de buts clairs depuis qu'il a débuté comme diable rouge le mois dernier. Dans la phase complémentaire, les États-Unis sont apparus en tant que tracteur et ont continué à trouver des buts qui coïncidaient avec la série, mais lorsque Jorge Segura, le défenseur central, a renversé Hernandez dans la région, Medellín a clairement indiqué le premier. Cependant, le Graterol vénézuélien a grandi et a sauvé le penalty. Ce fut un tir très puissant du défenseur Cadavid pendant 56 minutes. Ce n'est que 7 minutes plus tard, 2-1 est intervenu dans une contre-attaque menée par l'ailier Elvis Mosquera, qui a envoyé un centre pour Ramos, qui est apparu entre les deux défenseurs après une frappe de plus de 30 mètres et a envoyé le ballon avec Heather au fond du filet. Lorsque les minutes se sont écoulées, il a commencé à pleuvoir et le match a perdu de la vitesse jusqu'à ce que l'arbitre mette fin au temps régulier et que tout soit défini comme une pénalité, de sorte que DIM a remporté le tour de qualification. - Fiche technique : 2. Amérique de Cali : Joel Graterol ; Ever Moreno (#46, Joyder Mikolta), John Garcia (#46, Edson Acevedo), Jorge Segura, Elvis Moscera ; Juan Camilo Portila, Carlos Sierra (m. 61, Larry Angulo), Iago Falque (m. 62, Iago Falc) ; Quiner Nones (m. 61, Alejandro Quark) Intana), Esnay der Mena, Adrian Ramos Entraîneur : Juan Carlos Osorio. 1. Medellin indépendant : Andres Mosquera Marmolejo ; Juan Guillermo Arboleda (m.66, Felipe Pardo), Victor Moreno, Andres Cadavid, Gutierrez, Allemagne ; David Loaiza, Adrian Aregui ; Juan David Mosquera, Vladimir Hernandez (m.66, Jose Hernandez), Jean Pineda, Lucia No Pons (m.45+4, plongeur Cambinde Do). Entraîneur : Julio Comesanha. Buts : 1-0, m.8 : Carlos Sierra. 1-1, m.23 : Luciano Pons. 2-1, m.63 : Adrian Ramos. Arbitre : Alexis Herrera, Venezuela. Il a admonesté les germaniques Gutierrez et Jorge Segura. Événement : Un match correspondant au retour de la première étape de la Copa Sudamericana, qui a joué au stade Pascual Guerrero de Cali.