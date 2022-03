124-104.Les Lakers s'écrasent sur Carl Anthony Town

Sports Writing (États-Unis), le 16 mars, les Lakers de Los Angeles ont remporté la troisième défaite consécutive et la 15e place lors des 20 derniers matchs, et ont chuté de 124 à 104 lorsque l'hispanique Carl a visité les Timberwolves du Minnesota dans les « Playoffs » d'Anthony Town. Après que les Phoenix Suns et les Raptors de Toronto aient marqué complètement, les Lakers (29-40) ont percuté la meilleure ville de Timberwolves avec 30 points et 8 rebonds en 26 minutes sur la piste. Le joueur d'origine dominicaine, roi des trois points du dernier All-Star, a été bloqué par une faute pendant le match, mais a de nouveau été décisif après avoir scellé un record de points avec San Antonio (60) en NBA, malgré son incapacité à jouer pendant quelques minutes. Dans les Lakers, LeBron James a marqué 19 points, récolté 5 rebonds et distribué 4 passes décisives, mais lors d'une mauvaise journée pour toute l'équipe, a marqué 1 point sur 8 sur 3 pointeurs et n'a échangé que 10 points sur 45 3 tentatives. Bien que les Lakers soient les huitièmes de l'Ouest et les Timberwolves le septième (41-30), ils se rapprochent de plus en plus des Nuggets de Denver (42-28) .Bien sûr, un calendrier très compliqué vous attend, avec un rendez-vous avec les Milwaukee Bucks, les Dallas Mavericks, les Phoenix Suns et les Boston Celtics. Festival Anthony Edwards Les Lakers ont continué à rencontrer de grandes difficultés en début de match. En première période, ils n'ont marqué que 17 points, 0 point sur 10 points en 3 pointeurs, 6 à 21 points dans le tir, ont subi des dommages et ont accumulé les lacunes du début de 14 points après 12 minutes. La partie difficile et défavorable où l'équipe de Vogel a confirmé la difficulté du raid du match. Au cours des deux derniers matchs, ils ont perdu 14 points contre les Suns de Phoenix et 21 points contre les Raptors de Toronto depuis le premier quart. Timberwolves, dont l'état athlétique et mental est excellent, a mené 9 points par Carl Anthony Town et Patrick Beverly, et Malik Beasley avec un excellent 3 points, et Anthony Edwards avec un panier de contrecoup a mené 31-17. Les Lakers ont touché. Et le deuxième trimestre est devenu un véritable cauchemar pour les Lakers. L'avance des Timberwolves a marqué 25 points sur 51-26, il restait 6 minutes et Jared Vanderbilt a fait un gros dunk, mais c'est le géant Anthony Edwards qui a coulé l'équipe de Los Angeles. Si LeBron et Carmelo Anthony ont fièrement mené les Lakers plutôt que des réactions tactiques, Anthony a marqué 20 points au deuxième quart, et pour Timberwolves, qui a de nouveau échappé à 67-46 à la mi-temps, a marqué 5 points sur 7 et 11 points d'affilée. Il a récolté 24 points à la mi-temps devant certains Lakers, qui se débattaient encore énormément à 3 pointeurs, et n'a frappé que 2 sur 21 pour les Timberwolves, qui étaient 9 sur 22. Les Lakers réagissent et le village se termine Les Lakers ont changé de rythme au second semestre et sont progressivement revenus à 9 points pour entamer la dernière période en fonction du gros set. Ils ont été débloqués en tirs à 3 points, et après 2 sur 21, ils ont converti 6 points sur 15 pour convertir 64 à 73 points à Westbrook, complétant 18 à 4 points. Timberwolves ne pouvait pas compter sur une ville pleine de fautes, et il a vu le taux baisser beaucoup. Sur les 3 pointeurs qui ont favorisé le retour des Lakers, un neuvième était médiocre. Grâce au travail, le Minnesota a pu reprendre l'avance à deux chiffres, mais le troisième trimestre de 3 points de DJ Augustin a déterminé 86-77, ce qui a redonné espoir aux Lakers. Un autre lay-up d'Augustine les a rapprochés des quatre points, mais à ce moment-là, Timberwolves a de nouveau accéléré alors que la ville revenait sur la piste. Ils ont réalisé la dernière période avec 38 points et protégé la victoire il y a quelques minutes, et l'avance de 20 points est passée à la fin de 124-104. Le match s'est terminé dans l'atmosphère d'une grande fête dans le Target Center, et plusieurs fans ont enlevé leurs chaussures comme le ferait normalement la ville lorsqu'ils ont découvert que le match était voué à l'échec. Andrea Montolibo