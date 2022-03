1-1. Lyon rentabilise la première étape et survit aux trimestres

Sports Writing, 17 mars Lyon a capitalisé sur le triomphe réalisé il y a une semaine au stade Do Dragao (0-1) pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa malgré la poussée de Porto qui n'a pas pu passer le match nul en France (1-1). Le représentant français, qui a atteint les premiers quarts de finale de cette compétition au cours des cinq dernières années, a maintenu le type, surtout en seconde période, lorsque l'équipe portugaise a accentué sa pression et a acculé l'équipe de Peter Bosz qui s'est défendue avec ordre et qui, dans la phase finale, a pu phrase avec certaines des chances évidentes qu'ils ont joué. Le besoin pressa Porto, champion de cette compétition en 2011. Il avait une mise en scène ambitieuse mais était sous le contrôle de son rival. Lyon change en Europe. Dixième de Ligue 1, hors des premières positions, grandit dans le tournoi continental où il a accueilli Porto invaincu lors des sept matches précédents de l'événement. L'équipe de Peter Bosz a profité dès les premières minutes de l'excès d'élan et de la ruée de son rival qui voulait égaliser l'égalité dès le début. Dans l'une des attaques, il a attrapé son rival contre ses pieds et est allé de l'avant sur le tableau de bord. C'est avec une passe en profondeur de Leo Dubois à Moussa Dembele qu'il a surmonté la ligne défensive et n'est pas tombé en hors-jeu pour profiter de sa vitesse et battre Diogo Costa à sa sortie. Le quart d'heure n'avait pas été atteint. Le leader de la Ligue portugaise avait besoin de deux buts pour équilibrer l'égalité. L'équipe de Sergio Conceicao a été victorieuse lors de ses dernières visites en France et avait l'intention d'alimenter la série qui a laissé Lille sur la route il y a sept ans, Monaco il y a quatre ans et Marseille l'an dernier. L'équipe portugaise a fait match nul peu avant le match dans une attaque rapide initiée par Eduardo Aquino Pepé qui a envoyé le ballon à Fabio Vieira qui l'a renvoyé par la gauche. L'attaquant brésilien a inventé une belle volée qui a battu le gardien de but Anthony Lopes. Le choc a maintenu l'équilibre jusqu'à la mi-temps. Ensuite, l'entrée dans le temps de jeu de Joao Mario, par le blessé Bruno Costa, et du Colombien Mateus Uribe a accentué la domination de Porto. Cela a donné de la fraîcheur à l'équipe de Sergio Conceicao qui a pressé son rival à la recherche du but qui, au moins, a relancé l'équipe portugaise et forcé, à tout le moins, le temps supplémentaire. Il s'y est ensuite essayé avec le départ d'Evanilson, Mehdi Taremi et Vitinha sur le terrain, un triple changement un quart d'heure avant la fin. Il a acculé Lyon qui a commencé à trouver des espaces pour sortir sur la contre-attaque. Le score n'a pas bougé bien que les locaux aient pu éviter la souffrance finale avec certaines des occasions claires qu'ils ont eues. Il a tout de même atteint son objectif. Il atteint les quarts de finale et est renvoyé chez lui à Porto. — Fiche technique : 1 - Lyon : Anthony Lopes ; Leo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba, Emerson ; Karl Toko Ekambi, Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret, Romain Faivre (Houssem Aouar, m.66) ; Lucas Paqueta et Moussa Dembele (Tino Kadwere, m.66). Entraîneur Peter Bosz. 1 - Porto : Diogo Costa ; Zaidu, Pepe, Chancel Mbemba, Bruno Costa (Joao Mario, m.57) ; Etienne Eustache (Mateus Uribe, m.57), Marko Grujic (Vitinha, m.79) ; Galeno (Evanilson, m.75), Fabio Vieira, Eduardo Aquino 'Pepe' ; et Toni Martinez (Metinez Hdi Taremi, m. 75). Entraîneur : Sergio Conceicao. Buts : 1-0, m.13 : Moussa Dembélé ; 1-1, m.27 : Pepe Arbitre : Ovidiu Hategan (RUM). Il a montré un carton jaune à Stephen Eustatius et Evanilson, de Porto, et Leo Dubois et Maxence Caqueret, de Lyon. Incidents : match retour des huitièmes de finale de l'Europa League disputé au Parc Olympique de Lyon. CHEF apa/jl