Zelenski demande au Japon d'intervenir virtuellement au sein de son Parlement

Tokyo, 16 mars Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a demandé au Japon d'intervenir électroniquement dans son parlement national, comme l'a noté aujourd'hui le parti japonais au pouvoir. La demande a été faite par l'intermédiaire de l'ambassade d'Ukraine au Japon et par la ligue parlementaire entre les deux pays, et a été transférée par le Parti libéral-démocrate (LDP) du Premier ministre Fumio Kishida aux autres forces de l'opposition. Le parti au pouvoir est favorable à l'acceptation de la demande de Kiev, bien qu'avant de le faire, il étudie la faisabilité technique d'une intervention télématique, comme l'a déclaré mercredi le président du comité administratif de la chambre basse du parlement, Shunichi Yamaguchi, dans des déclarations aux médias. Le Parlement national n'a jamais été le théâtre d'un discours en visioconférence prononcé par un dirigeant étranger, selon la même source. Les médias locaux ont souligné que le Parlement japonais ne dispose pas actuellement des exigences techniques nécessaires pour ce type d'intervention, y compris un grand écran. Dans sa campagne visant à recueillir le soutien international contre l'invasion de la Russie, Zelenski a prononcé des discours virtuels devant la Chambre des communes britannique, devant la Chambre européenne et devant le Parlement canadien, et doit également s'adresser mercredi au Congrès américain.