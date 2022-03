Yandel et Reggaeton, protagonistes du BMI Latin Award

LOS

ANGELES (États-Unis), 15 mars (EFE NEWS) .- Le prestige portoricain et Yandel, l'un des duos les plus influents de la musique urbaine, ont été salués mardi lors de la 29e édition des BMI Latin Awards. En reconnaissance de plus de 20 ans d'expérience qui ont jeté les bases de nombreux genres de reggaeton, l'organisation a travaillé ces dernières années pour inclure Carlos Vives, Gloria Trevi, Juanes, Luis Fonsi, Mario Quintero, Pitbull et Sergio George. « Ces types de prix montrent que nous travaillons bien ; nous avons le privilège d'être l'un des rares artistes qui existent depuis 20 ans et qui sont toujours en vigueur. » Ils ont raconté à Efe Wisin & Yandel sur le tapis rouge la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue au Beverly Wilshire Hotel de Los Angeles. Le duo a commencé à se former à la fin des années 1990 et a apprécié que le reggaeton, qui est actuellement l'un des genres les plus écoutés au monde, soit de plus en plus respecté par la critique et l'industrie de la musique depuis ses débuts difficiles. « Cela a pris du temps, mais une bonne transition est en train de se faire. » Ils l'ont admis. De plus, ils ont souligné la capacité de ces styles de musique à toujours « respecter les bases et les racines », mais « à intégrer une fusion de différents rythmes », tout en devant transformer et ajouter de nouveaux sons et styles. Les BMI Latin Awards sont organisés par Broadcast Music Inc. (BMI), une agence de gestion du droit d'auteur axée sur les compositeurs à l'origine des chansons les plus réussies de la musique latine. Le président Mike O'Neill a souligné l'influence de Wisin & Yandel, qui, selon O'Neill, apparaît dans « Artistes et compositeurs du monde entier » grâce à des chansons telles que « Rakata », « What I Like » et « Night of Sex ». Après une brève séparation, le groupe sortira une nouvelle musique avec l'album « La última misión », qui sortira en avril, et mettra fin à sa trajectoire de 20 ans. Un talent portoricain remporte le reste de la cérémonie de remise des prix Outre Wisin & Yandel, le talent portoricain a démontré son importance dans la musique latine et a remporté de nombreux prix. Ainsi, Tainy, producteur et compositeur, a remporté le titre de compositeur de l'année grâce à son impressionnant CV, qui comprend les 9 chansons les plus écoutées de 2021 et des collaborations avec Bad Bunny, Kali Uchis et Rosalia. Tainy est à l'origine de succès tels que « Caramel », « Dakiti », « Last Night of the Night », « La Nota », « La Santa », « Safaera », « Telepath », « One Day (One Day) », « Yo Pereo Sola ». La chanson de l'année a été choisie par Tiny, Eggbert Rosa « Hayes », La Paciencia et « Dakitti » composé par Nidia Yera Rainer. La chanson, interprétée par Bad Bunny et Jhay Cortez, est devenue un véritable phénomène mondial, avec plus d'un milliard de vues sur la plateforme Spotify. Dans la section régionale mexicaine, « Contus Besos » de Pedro Tobar était la chanson de l'année, et Omar Tarazon a été reconnu comme le compositeur de l'année pour la musique régionale mexicaine avec des chansons telles que « Most Likely », « La Casita », « Kemaldicion » et « Somos Los Quesos Somos ». Actualités en chef Roma/AMD