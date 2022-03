Vous n'avez plus besoin de porter un masque obligatoire à l'aéroport d'Heathrow.

Le plus grand aéroport du Royaume-Uni, Londres, l'aéroport d'Heathrow, continuera d'encourager les passagers à porter des masques dans les terminaux, les gares et les immeubles de bureaux à partir de mercredi, même s'ils n'auront plus besoin de porter de masques. Le Royaume-Uni a supprimé l'obligation de porter des masques à la fin du mois de janvier afin qu'elle ne soit plus requise par la loi dans les transports publics et les magasins américains. Cependant, Heathrow, qui exploite de nombreux services internationaux, a maintenu ses règles jusqu'à cette semaine. Emma Gilthorpe, Chief Operating Officer, a déclaré : « Bien que nous encouragions une utilisation continue, nous pouvons être assurés que les investissements dans les mesures anti-corona continueront de permettre à ceux qui voyagent, bien que pas toujours perceptibles, de bénéficier de la fantastique protection que les vaccins offrent. » Je l'ai dit. Heathrow a également souligné que si les infections augmentent de manière significative ou si de nouvelles préoccupations apparaissent, les aérodromes n'hésiteront pas à rétablir les normes. Les personnes qui souhaitent porter des masques peuvent continuer à les utiliser. Selon les dernières données du ministère britannique de la Santé, British Airways et Virgin Atlantic sont les dernières compagnies aériennes à assouplir leur politique sur cette règle afin de prévenir la propagation du coronavirus lorsque des cas quotidiens au Royaume-Uni se sont produits avec 109 802 personnes au cours des 10 dernières heures, 200 autres personnes sont décédées. Si le pays de destination exige le port d'un masque, le passager doit porter un masque sur le vol en vol. Virgin Atlantic a déclaré qu'elle allait modifier sa politique sur l'utilisation des masques à partir d'aujourd'hui et qu'elle constituerait désormais un choix personnel pour les clients et l'équipage. La compagnie aérienne a souligné que cela ne se produira que sur les vols entre Heathrow et Manchester et sur les services qui ne sont pas soumis à la réglementation internationale pour cette exigence, tels que les destinations dans les Caraïbes, telles que la Barbade, Sainte-Lucie et Antigua. Les voyageurs sont tenus de porter des masques lors de l'embarquement et de la sortie de l'avion et à l'aéroport de destination, et sur les routes à destination et en provenance des États-Unis, les masques resteront en vigueur jusqu'au 8 avril au moins. Dans le cas de British Airways, les clients actuels ne doivent porter un masque sur le vol que si cela est nécessaire pour leur destination. Jason Mahoney, Chief Operating Officer de BA, a qualifié le projet de loi de « progrès positif » Michael O'Leary, de Ryanair, a révélé qu'il souhaitait voir la fin de cette exigence obligatoire d'ici avril ou mai, et au début du mois, l'agence de voyages Jet2 avait déjà assoupli les règles d'utilisation de masques sur les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord. À partir de vendredi, tous les voyageurs pourront entrer au Royaume-Uni sans avoir à entrer dans le localisateur de passagers ou à subir un test de dépistage de la COVID-19.