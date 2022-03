Uribe se reproche d'avoir perdu sa place au centre démocrate lors des élections.

Bogotá, le 15 mars L'ancien président colombien Alvaro Uribe (Alvaro Uribe) a accusé mardi la piètre performance du Centre démocratique lors des élections législatives de dimanche dernier. Il a perdu 21 sièges, 5 sièges au Sénat et 16 sièges à la Chambre des représentants. « À l'heure actuelle, nous devons être très délicats dans la vie démocratique de notre ville natale. Nous avons réduit de nombreux sièges en raison de l'impact sur notre réputation. » Uribe, qui a dirigé la Colombie entre 2002 et 2010, a déclaré lors d'une réunion qui convoque un centre démocratique pour discuter des résultats des élections. Il a déclaré que le déclin de sa réputation se caractérise par des cas de fraude procédurale et de corruption de témoins, et que l'événement de campagne dans la région devrait être annulé pour assister à l'audience qui suivra le ministère de la Justice. Le procès contre Uribe a débuté en février 2012 lorsque l'ancien président a poursuivi le sénateur de gauche Iván Cepeda. Iván Cepeda s'est plaint de manipulation présumée de témoins soupçonnés d'association avec un quasi-militarisme au Congrès de l'époque La poursuite a été non seulement déposée par le juge José Luis Barceló, mais s'est également opposée à Uribe lorsqu'il a décidé d'ouvrir une enquête contre l'ancien président pour manipulation présumée de témoins. Lorsque Uribe a démissionné du Sénat à la fin du mois d'août 2020, la juridiction et le cas de sa Chambre des représentants sont passés de la Cour suprême au bureau du procureur. Le 5 mars 2021, Gabriel Jaimes, le procureur délégué de l'affaire, a déclaré que « certaines actions dans lesquelles il était légalement lié à un ancien membre du Congrès n'ont aucun caractère criminel et ne peuvent être attribuées à d'autres actions en tant qu'auteur. participant ». Politique destructrice L'uribisme, avec la participation du président Iván Duque aux élections de dimanche, a pris la cinquième place de la législature actuelle, après le traité historique de gauche, les partis conservateur et libéral, l'Alliance verte et la coalition Centro Esperanza dans les principaux pouvoirs du Sénat. L'ancien président a déclaré : « Ce ne sont pas des vacances, nous ne sommes pas en plein essor et nous avons tendance à être plus unis lorsque les familles ont des difficultés ou s'appauvrissent. C'est le cadre que je souhaite mettre en place pour cette réunion. Ainsi, Uribe a appelé à la création d'un comité politique de transition au sein d'un parti composé du sénateur Miguel Uribe Turbay, Maria Fernanda Caval, Alirio Barrera, Paloma Valencia et Oscar Dario Perez. Membre de la Chambre des représentants du département d'Antioquia. « La construction d'autoroutes mène à un consensus mondial, la réduction du Congrès perturbe et la mise en place de politiques sociales crée un consensus (...) La réduction des jours ouvrables est destructrice. Nous ne pouvons pas oublier que ce parti a suscité des débats sains en Colombie. Ce parti ne peut pas abandonner sa voie destructrice. » Uribe a dit. Dans son discours, l'ancien président a évoqué des questions telles que la sécurité, la politique des drogues, la santé et l'éducation, et a critiqué l'ancien président Juan Manuel Santos (2014-2018) et Gustavo Petro, candidat favori de la gauche dans les sondages. « Je pense que l'important maintenant est de défendre la démocratie, pas pressé et chers amis. Nous sommes confrontés à un très grave problème appelé Petro. » Il a précisé, même s'il n'a pas précisé si le Centre démocrate soutiendrait le candidat de Federico « Fico » Gutiérrez, candidat de l'équipe de la coalition de droite colombienne en tant que parti.