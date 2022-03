Une croisière échouée dans le nord de la République dominicaine restera deux jours dans le port.

Puerto Plata (République Dominicaine), une croisière touristique en Norvège, échouée ce lundi à Puerto Plata, dans le nord de la République Dominicaine Selon le protocole de la compagnie maritime, elle restera sur le quai jusqu'à jeudi, ont rapporté des sources officielles. La société a décidé de reporter son départ prévu mardi après-midi selon ses propres normes de sécurité, a informé Efe, responsable des relations publiques de la marine dominicaine, le capitaine José Vasquez. Selon l'autorité portuaire dominicaine, un superviseur norvégien se rend au terminal portuaire pour effectuer une nouvelle inspection du navire de croisière et déterminer la prochaine étape. Le navire de croisière a quitté le port de Taino Bay à Puerto Plata lundi après-midi et s'est échoué en route pour St Thomas, dans les îles Vierges américaines, transportant 4 841 personnes, dont 3 223 touristes et 1 618 membres d'équipage. Selon les données des autorités portuaires. La manœuvre visant à dégager le navire battant pavillon des Bahamas a duré 8 heures et s'est terminée hier matin. Selon des sources, le navire de croisière est rentré au port dans la matinée et, plus tard, l'inspection a été effectuée par des plongeurs professionnels de la marine dominicaine et d'autres personnes embauchées par la compagnie maritime sans signaler de dommages. Pendant les travaux d'inspection, les passagers ont pu débarquer du bateau de croisière pour des activités touristiques dans la ville.