Séoul : des missiles nord-coréens explosent dans les airs en raison de tests ratés

Séoul, Corée du Sud (AP) : Les missiles nord-coréens lancés dans la capitale ont échoué mercredi et ont explosé dans les airs en supposant que Pyongyang pourrait bientôt lancer sa plus grande provocation, la plus grande provocation, a rapporté l'armée sud-coréenne.

Au début, les détails de l'explosion étaient inconnus, mais le dixième lancement de cette année montre que la Corée du Nord est prête à améliorer son arsenal et à faire pression sur ses concurrents pour qu'ils fassent des concessions malgré les pourparlers de dénucléarisation en cours.

Des missiles nord-coréens ont explosé à une altitude d'environ 20 km (12,4 miles), des responsables militaires sud-coréens ont déclaré qu'ils demandaient l'anonymat parce qu'ils ne pouvaient pas parler ouvertement avec les médias. Il a dit que la cause de l'explosion était inconnue.

Le chef d'état-major interarmées de la Corée du Sud a déclaré dans un communiqué que le lancement avait eu lieu près de Pyongyang à 9 h 30, avant que l'échec apparent ne se produise. Il a précisé que des scouts des États-Unis et de Corée du Sud analysaient les détails du lancement.

Le Commandement américain pour l'Indo-Pacifique a déclaré plus tard que la Corée du Nord avait lancé un missile balistique mais n'a pas révélé si elle ne pouvait pas le lancer. Dans un communiqué, le commandement a déclaré que, bien que le lancement ne constituait pas une menace immédiate pour la région américaine et ses alliés, il a exhorté la Corée du Nord à éviter de nouveaux gestes instables.

Les troupes américaines et sud-coréennes ont cité le développement du missile Hwasong-17 annoncé par la Corée du Nord lors d'un défilé militaire en octobre 2020, faisant référence au test par Pyongyang du système ICBM lors des deux derniers lancements.

Lors des deux derniers lancements, les 27 février et 5 mars, les missiles nord-coréens ont parcouru des distances moyennes, et les experts ont déclaré que Pyongyang pourrait enfin tester des missiles balistiques intercontinentaux à longue portée.

La Corée du Nord a annoncé qu'elle avait testé des caméras et d'autres systèmes contre des satellites espions et a affirmé qu'il s'agissait d'une photographie prise depuis l'espace pendant le test, mais n'a pas confirmé le type de missile ou de missile lancé.

Selon des experts, la Corée du Nord souhaite renforcer ses capacités ICBM alors qu'elle tente de lancer son premier satellite espion en orbite.Le président nord-coréen Kim Jong-un a promis de mettre à niveau les ICBM et les satellites espions dans le cadre d'une série de systèmes d'armes complexes identifiés par les actions militaires américaines.

Le Hwasong-17 est le plus grand missile de Corée du Nord capable de parcourir jusqu'à 15 000 kilomètres (9 320 miles) et capable d'attaquer n'importe où aux États-Unis. Un projectile de 82 pieds et 25 mètres de long a été recréé lors d'une exposition de défense tenue à Pyongyang l'année dernière.

La Corée du Nord a déjà commencé à tester d'autres ICBM, Huasong-14 et Hwasong-15 en 2017, démontrant ainsi sa capacité à influencer le continent américain. Certains analystes affirment que le développement de gros projectiles signifie que le pays tente de vaincre les systèmes de défense antimissile en équipant des armes à longue portée de plusieurs armes.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a mené une série d'essais de missiles qui, selon les experts, visent à moderniser son arsenal et à faire pression sur le gouvernement américain, alors que les négociations sur le désarmement nucléaire sont inondées.