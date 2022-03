Ronaldinho regrette les événements violents de son ancienne équipe, le stade Querétaro.

Lors de sa visite au Mexique, la star du football mondial Ronaldinho a déploré le violent incident survenu le 5 mars au stade La Corregidora, domicile des « White Roosters » de l'équipe de football mexicaine Querétaro.

« J'ai vu ce qui s'est passé à Querétaro et j'ai eu du mal à croire ce qui s'est passé là-bas. J'envoie un gros câlin aux habitants de Querétaro et j'embrasse tous les amis qui s'y trouvent. » Ronaldinho a déclaré lors d'une conférence de presse lors de sa prise de fonction dans l'International Football Hall of Fame approuvé par la FIFA dans la ville de Pachuca.

Ce grave incident a blessé 26 personnes et a puni Queretaro pour qu'il joue à domicile à huis clos pendant un an, entre autres sanctions.

« J'espère qu'ils retrouveront une vie normale », a déclaré Ronaldinho, qui a joué à Querétaro lors des tournois Apertura-2014 et Clausura-2015 de la Liga MX (la première division du football mexicain). J'espère que le football reviendra à la normale.

Ronaldinho a joué 25 matches de Liga MX à Queretaro, a marqué 8 buts et a remporté la deuxième place du tournoi Clausura-2015.

Ronaldinho a rappelé : « J'ai passé un bon moment au Mexique, et le moment où je n'oublie pas, c'est que nous avons eu de la chance quand nous avons joué contre les États-Unis, et nous avons eu la chance de marquer deux buts », a-t-il rappelé.

Le samedi 8 avril 2015, il passe à 82 minutes, marque deux buts dans une victoire 4-0 et reçoit des applaudissements mémorables au stade Azteca. « Les choses se sont bien passées et c'est quelque chose dont je me souviens avec beaucoup d'amour. »

En ce qui concerne son entrée au Temple de la renommée du football international et sa carrière, l'ancien footballeur brésilien de 41 ans a déclaré : « J'ai eu de la chance de bien faire les choses, beaucoup de gens aimaient mon style de jeu et jusqu'à présent où je vais ils me traitent avec beaucoup d'affection ».

