L'ancienne star barcelonaise Ronaldinho Gaúcho, au Brésil, a révélé mardi qu'il était difficile pour les fans de l'équipe actuelle, le Paris Saint-Germain (PSG), d'interroger la star argentine Lionel Messi, qui a sifflé. « Messi n'est pas un grand moment en ce moment, mais il est difficile de poser des questions à Messi après tout ce qu'il a fait pour le football. Je suis sûr qu'il remportera bientôt à nouveau le titre et qu'il sera à nouveau considéré comme le meilleur du monde », a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Ronaldinho (Ronaldinho), vainqueur du Ballon d'or en 2005, est au Mexique alors qu'il faisait partie de Barcelone, et a investi dans le Temple de la renommée du football de Pachuca, une ville située au cœur du Mexique. Brésil En 2002, le champion du monde de l'équipe nationale nippo-coréenne a défendu Messi, critiqué par les fans du PSG pour avoir abandonné le 16e tour de la Ligue des champions européenne contre le Real Madrid, et a exprimé son soutien à Barcelone. « Le Barça traverse une période difficile. C'est mon club préféré, donc j'espère pouvoir récupérer rapidement. » Par ailleurs, le 'champion' et le monarque de la Copa Libertadores s'est dit surpris par la bataille massive au cours de laquelle 26 personnes ont été blessées au stade Queretaro, où il a joué au Mexique la semaine dernière. « C'est difficile à croire car j'ai vu tout ce qui s'est passé à Querétaro et j'y ai vécu. J'envoie un gros câlin à tous mes amis de Querétaro et j'espère qu'ils pourront bientôt vivre une vie normale et jouer au football. » Il l'a dit. Ronaldinho a souligné qu'être élu en tant que nouveau membre du Pachuca Hall of Fame, qui comprend des personnalités telles que Pele et Diego Armando Maradona, est tout aussi important que de gagner le Golden Ball. « L'enquête est un moment spécial car ce sera un endroit où il y aura de nombreuses personnes importantes dans le monde du football. Pour moi, c'est comme un gros prix, rien ne change, c'est une grande émotion, et c'est une grande joie de pouvoir participer à ce moment. » Il l'a dit.