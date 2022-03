Recette de vinaigre de cidre de pomme facile à préparer et à préparer vous-même

Le vinaigre de cidre de pomme remonte à l'Antiquité. L'un des documents a été donné en Égypte précisément à l'époque de la Mésopotamie, où il était utilisé comme boisson à boire, mais surtout comme remède curatif pour les plaies, et constitue un exemple clair du médecin grec Hippocrate en 400 avant JC.

. .

Vaisselle : Mélangeur et bouteille (verre, argile ou plastique) pour ajouter du vinaigre de cidre de pomme.

Ingrédients :

- 1 kg de pomme rouge

- Panella ou cassonade.

-.

Préparation :

Le premier processus est concentré dans le jus de pomme, pour cela, vous devez préparer tous les ingrédients et les nettoyer.

1. Prenez une pomme, épluchez-la, retirez les graines, coupez-la en morceaux et mélangez-la. Pour accélérer le processus de fermentation, vous pouvez ajouter un peu de peau.

Il est important d'essayer le goût du jus. Idéalement, il devrait être très sucré, donc s'il ne suffit pas, il vous suffit d'ajouter un peu de sucre ou de panella.

2. Si vous avez du jus, il est temps de le placer dans un bocal stérilisé, puis de recouvrir soigneusement le flacon de

Il est très important d'avoir beaucoup de patience, car la boisson à couvrir doit rester debout pendant un mois pour pouvoir fermenter . La température est très importante et doit être maintenue entre 18 et 20° C.

Si vous passez toujours du temps à la mention (un mois), il est temps de filtrer le jus fermenté pour obtenir du vinaigre.

3. Maintenant qu'il est temps d'obtenir du vinaigre, vous devez préparer le vinaigre obtenu.

Placer dans un large bateau et dans un endroit chaud au-dessus de 20° C, couvrir pendant 3 jours et remuer le mélange tous les jours.

4. Après le problème (3 jours), vous devez trouver une bouteille, puis la mettre dans un endroit sombre pendant 1 à 2 mois à une température de 20 à 25 degrés Celsius. N'oubliez pas que le temps et la température sont très importants.

5. Lorsque le temps estimé est écoulé (1 à 2 mois), il est temps de filtrer et de mettre en bouteille le jus.

Et c'est ça ! Une fois que vous avez terminé les 5 étapes, vous pouvez désormais déguster du vinaigre de cidre de pomme fait maison et vous pouvez le déguster en famille.

Réalité : Pour que le vinaigre fonctionne bien, la température doit être respectée et, dans le cas contraire, les changements brusques de température doivent être évités.

Avantages du vinaigre de cidre de pomme :

Le vinaigre de cidre présente de grands avantages, qui sont étayés par diverses preuves scientifiques.Parmi ses avantages figurent les vitamines A et B, et il contient également les acides gras les plus importants.

Il est très riche en nombreux minéraux tels que le phosphore, les tanins, le calcium, le potassium, le magnésium, le soufre, le sodium, le zinc, le fer, le fluor, le silicium, le bore, etc.

- Soulage le reflux acide et les brûlures d'estomac

- Il peut accélérer le métabolisme et vous aider à perdre du poids.

- Soulage les irritations causées par l'hydre toxique

- Un revitalisant naturel qui apporte de la brillance aux cheveux.

- Il peut aider à combattre les rhumes et les maux de gorge.

- Peut aider à réduire la glycémie.

- Apaise les coups de soleil

- Aide à éliminer les verrues.

- aide à abaisser la tension artérielle ;

- Il lutte contre les allergies saisonnières.

- Repousse les puces des animaux domestiques.

- Produit de nettoyage naturel pour la maison.

- peut tuer le champignon des pieds et de la peau ;

- Détoxifie le corps.

- Blanchissez vos dents

- Régule le pH du corps

- C'est un déodorant naturel.

- aide à se débarrasser des varices ;

Continuer à lire