Porto Rico déclare que le carburant est inférieur à un dollar en deux semaines

Le 16 mars, Porto Rico a réussi ce mercredi à réduire les coûts généraux du carburant et du diesel à moins de 1 dollar le litre pour la première fois en deux semaines, a rapporté le ministère de la Consommation (DACO). C'est la première fois que DACO déclare une fourchette de prix commençant à moins de 1$, plus précisément 98 cents, sur le marché local depuis le 2 mars, comme indiqué dans un communiqué de presse. Avec la baisse signalée par les grossistes à la date limite de mardi, Porto Rico pourrait commencer à voir des stations dont les prix à la consommation sont inférieurs à 1 dollar le litre aujourd'hui, ajoutant DACO. Par conséquent, toutes les stations-service reflètent une réduction de 3 à 5 cents le litre pour l'essence et une moyenne de 5 à 6 cents le litre pour le diesel. Ainsi, le prix de l'essence ordinaire dans les stations de l'île devrait se situer autour de 98 cents à 1,06 dollar ce mercredi, tandis que le coût du diesel devrait fluctuer entre 96 cents et 1,09 dollar. Selon DACO, la baisse des prix est due à la volonté de la Russie et de l'Ukraine de négocier des conflits armés et des réductions de la demande en raison de la fermeture de la COVID-19 dans diverses villes de Chine, ainsi qu'à leur volonté de démontrer une baisse de la demande. jm/laa