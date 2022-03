Shanghai (Chine), 16 mars Certaines des applications mobiles les plus populaires de Chine ont activé une option permettant de « désactiver » les algorithmes qui offrent un contenu personnalisé après que les autorités du pays ont publié de nouvelles réglementations en janvier, rapporte le portail d'information Sina aujourd'hui. Les applications qui ont commencé à offrir cette option comprenaient la version originale de TikTok, Douyin, la plateforme de commerce électronique Taobao, l'équivalent chinois de Twitter, Weibo ou la populaire application de messagerie WeChat. Le « bouton » qui permet de désactiver les « recommandations personnalisées » a été activé dans toutes ces applications ce mardi, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs. En janvier, la Chinese Cyberspace Administration (CAC) a publié des réglementations - en vigueur depuis le 1er mars - obligeant les fournisseurs de services numériques à proposer un contenu non personnalisé basé sur les données des utilisateurs ou au moins à permettre la désactivation de ces recommandations. « Si l'utilisateur choisit de désactiver les services de référence à l'aide d'algorithmes, le fournisseur de ces services doit cesser de les fournir immédiatement », indique le texte du règlement, qui exige également que l'utilisateur soit autorisé à supprimer certaines données concernant ses caractéristiques personnelles sur ces plateformes. En outre, le CAC a appelé les plateformes à l'expliquer clairement conformément à la législation en vigueur et à « assumer les responsabilités correspondantes » dans le cas où les algorithmes auraient un « impact significatif sur les droits et les intérêts des consommateurs ». Le journal économique officiel Economic Daily s'est félicité aujourd'hui de la décision des applications susmentionnées, estimant qu'il est « gratifiant » qu'un « grand pas » ait été franchi dans la protection de la vie privée des utilisateurs. « Les recommandations personnalisées contribuent à améliorer l'expérience utilisateur, qui n'a pas à rechercher des ressources mais plutôt à les recommander par l'algorithme. Mais le côté négatif est que l'algorithme connaît bien l'utilisateur alors que l'utilisateur ne sait pratiquement rien de l'utilisateur ; l'algorithme a le pouvoir de « contrôler les yeux » de l'utilisateur (...), qui ne peut pratiquement rien y faire », a déclaré le journal susmentionné aujourd'hui. Selon Economic Daily, l'activation du « bouton d'arrêt de l'algorithme » donne aux consommateurs le « droit de choisir » et renforce leur « droit de savoir », ce qui constituerait un « premier pas vers l'amélioration de la sécurité numérique ». Cependant, la publication avertit les entreprises de ne pas « fournir délibérément un contenu obsolète ou de mauvaise qualité » aux utilisateurs qui choisissent de désactiver l'algorithme, pour lesquels ils doivent « utiliser d'autres méthodes pour améliorer l'expérience utilisateur ». CHEF vec/jco/pi