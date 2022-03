Pedro Castillo : 10 phrases les plus marquantes du président après son message au Congrès de la République

Pedro Castillo s'est rendu au Congrès de la République pour transmettre un message à la nation. Au milieu des questions, après l'approbation de la deuxième motion de vacance de poste, le président a évoqué les questions qui l'impliqueraient dans des actes de corruption.

En outre, le chef de l'État a clarifié certains points sur lesquels il a été pointé du doigt au cours de ces sept mois de mandat.

LES 10 PHRASES LES PLUS MARQUANTES DE PEDRO CASTILLO AVANT LE CONGRÈS

1.- La souveraineté maritime, terrestre et aérienne de l'État péruvien est respectée et inchangée !

2.- Je n'ai jamais mentionné que la Bolivie a accès à la mer avec souveraineté sur notre territoire et je ne le ferais jamais non plus.

3.- J'appelle les femmes péruviennes à l'unité la plus forte et la plus large, ayons foi et confiance en l'avenir du pays.

4.- Il est temps de mettre fin aux petits conflits et de travailler à la réalisation des grands objectifs nationaux.

5.- Il est temps de mettre fin à la polarisation et à l'incertitude, qui entravent notre croissance et notre développement.

6.- Le Bureau du Médiateur, institution chargée de la défense des droits fondamentaux de la communauté, dispose également d'un représentant ayant un mandat expiré, dédié à la promotion de la vacance du Président de la République.

7.- Je vous demande d'affronter ensemble le monstre de la corruption.

8.- Avons-nous oublié les dégâts qu'Odebrecht et ses consortiums péruviens ont causés ces dernières années ? Nous avons laissé passer plus de 50 milliards de soles qui nous ont coûté la perte de milliers d'écoles ou d'hôpitaux.

9.- Si un compatriote ou un membre de la famille est impliqué dans la corruption, laissez les autorités agir immédiatement.

10.- Il est temps, messieurs, membres du Congrès, de rechercher des points de coïncidence.

Pedro Castillo.

RÉACTIONS AU DISCOURS DE CASTILLO DEVANT LE CONGRÈS PÉRUVIEN

Après que le président Pedro Castillo a livré son message à la nation depuis le Congrès de la République, certains parlementaires n'ont pas hésité de s'exprimer et de critiquer le président après ce que j'ai dit.

Compte tenu de cela, Alejandro Cavero, membre du Congrès d'Avanza País, a demandé au président Pedro Castillo de traduire son discours devant la plénière en événements tels que le changement de ministres et les politiques réelles.

« Des mots que nous devons traduire en actes. Le personnel détermine en fin de compte les politiques et si des changements ne sont pas apportés aux gens qui dirigent les politiques publiques dans les ministères, comment pouvons-nous parler de lutte contre la corruption avec des gens qui sont terriblement interrogés au Cabinet », a-t-il dit.

« Il a reconnu dans son discours que l'État est en crise, y compris le gouvernement central et il a lui-même reconnu son incapacité et nous a demandé d'aider, en temps utile, à travailler à des réformes structurelles et de fond. Espérons que nous puissions être d'accord, mais arrivons aux faits, traduisons le discours en faits, en changement de ministres et en vraie politique », a-t-il ajouté.

À son tour, la législatrice Katy Ugarte (Pérou libre) a exclu que Castillo Terrones dissoudrait le Congrès. « (Quelle est la surprise du message ?) Nous, qui avons rencontré le président hier, n'avons jamais parlé de clore le Congrès, bien au contraire. Le président est une personne qui parle et qui écoute. (...) Car cela n'a pas été par la tête du président pour donner une surprise qui déstabilise le gouvernement, pas du tout, il n'y a rien de tel », a-t-il déclaré dans une interview à Exitosa.

De son côté, Jorge Montoya n'a pas hésité à traiter le chef de l'État de « menteur ».

« Recevoir le président Castillo a été une erreur du Congrès, [...], Le président est un menteur et il a été prouvé d'abord qu'il dit qu'il connaît une personne puis dit non, le mensonge est filmé ».

