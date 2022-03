Olga Wannat a accusé Gerardo Fernández de lui avoir envoyé une menace « subconsciente ».

Olga Wornat, journaliste auteure d'El Último Rey : La biographie non autorisée de Vicente Fernández dit qu'il a subi une menace « subconsciente » de Gerardo Fernández, le deuxième fils de Cente, Gerardo Fernández.

Au milieu de la controverse entre Kukita Avarka et Telemisa Univision, sur la production et la diffusion de la série El Último Rey, l'œuvre de journaliste Wornat, l'étude de la famille Fernandez pour la recherche Nous avons parlé du traitement qu'elle a reçu lors de son spectacle et de ce qu'elle est actuellement en raison de la série de biographies sur El Charo de Huentitan.

Dans un entretien avec Javier Poza pour l'émission de radio, l'auteur a rappelé ce que c'était que de contacter Gerardo Fernández, qui aurait kidnappé Vicente Fernández, Jr. Et il a dit qu'il était un ami du trafiquant de drogue décédé Ignacio Nacho Coronel. Cartel de Sinaloa.

Gerardo Fernández, parti pour la première fois, aurait envoyé un message à Olga Wanat par le biais d'autres personnes depuis la publication de la biographie non autorisée de Vicente Fernández (Photo : Instagram/ @_vicentefdez)

Selon l'Argentine, elle a envoyé un message à Gerardo pour apprendre la version de ces événements qu'elle a signalée dans son livre, mais le fils de Cente n'a pas bien répondu.

« Gerardo a failli lancer le téléphone, parlant métaphoriquement (...) Il m'a très mal traité au téléphone. Je l'ai contacté avec un message sur son téléphone portable lui demandant de me dire la version de l'incident dans lequel il était impliqué. Gerardo a mal répondu, a appelé et a demandé qui m'avait donné le numéro de téléphone. » Wornat a dit.

Après avoir publié son livre, Olga a révélé qu'elle avait été menacée par Gerardo à cause des choses qu'elle avait découvertes sur Fernández, mais elle était convaincue qu'elle n'avait pas peur d'elle-même ou de quoi que ce soit d'autre, car elle avait déjà rencontré cette situation à cause de ses livres passés.

Javier Poza a demandé à un journaliste si le fils de Vicente avait envoyé un message directement d'elle ou d'autres personnes, et elle a répondu par l'affirmative.

L'artiste était convaincu qu'il ne bénéficierait pas de Fernandez. Parce que son travail a toujours été d'étudier et de parler de personnes importantes (Photo : EFE/Imelda Medina)

« 'Gerardo dit qu'il va te poursuivre en juste', 'Gerardo dit qu'il va te poursuivre en justice. Fais attention. Il est à l'arrière, et je dis qu'il me poursuit en justice, mais qu'il le dise, se pointe devant toi. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait en décembre ? Voici et il y a plus d'informations, Gerardo », a déclaré l'artiste.

En plus de cela, elle a avoué que Gerardo avait envoyé d'autres messages de diverses manières, mais qu'elle voulait arrêter et faire les choses de front.

Olga, quant à elle, était convaincue que Cuquita pouvait être manipulée pour une démonstration de l'Union Televisa. Puisque c'est la première fois que l'épouse de Charro de Huentitán parle à la presse, nous l'avons produit.

Cuquita Abarca a intenté une action en justice contre l'Union Televisa pour arrêter la diffusion et la production d'une série sur Vicente Fernández basée sur le livre de Wornat (Photo : EFE/Francisco Guasco)

« Historiquement, Cuquita n'a jamais été interviewée, elle n'a pas donné d'interview et maintenant je trouve étrange de la voir dans cette vidéo, c'est une femme que j'admire, je suis avec Vicente Fernández depuis de nombreuses années, elle a beaucoup souffert et m'a rendu très triste parce qu'elle n'a pas passé un bon moment (...) J'ai l'impression qu'elle est manipulée. » Il l'a dit.

Enfin, il a précisé que son travail n'a pas été écrit afin de profiter à la famille Fernandez et que ce qui est fait pour arrêter la série basée sur son livre est « une attaque contre la liberté d'expression ».

