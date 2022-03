Nunez et le Benfica surprennent l'Ajax pour progresser en Ligue des Champions

AMSTERDAM (AP) — Darwin Núñez a marqué un but dans la phase finale et le Benfica a battu l'Ajax 1-0 mardi pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois en six ans, mettant fin à une compétition européenne pour l'équipe néerlandaise.

L'Uruguay a marqué de la tête pendant 77 minutes après un coup franc sur la droite, ce qui a permis au Benfica d'atteindre les 8 meilleures équipes du match pour la cinquième fois.

L'équipe a fait match nul 2-2 lors du match aller au Portugal.

Deux champions d'Europe, le Benfica a débuté son année de football lors du troisième tour de qualification. En 2016, il a été éliminé en quarts de finale par le Bayern Munich.

L'Ajax est l'une des trois équipes qui ont remporté six matchs en phase de groupes avec Liverpool et le Bayern. L'équipe néerlandaise est allée au 16e tour pour la deuxième fois depuis 2006, mais a finalement atteint les demi-finales il y a trois saisons.

Avec cette victoire, le Benfica est sorti dans un match nul 1-1 à domicile vendredi avec Vizela dans la ligue portugaise, mais a prolongé sa série de victoires avec 8 matches toutes compétitions confondues.