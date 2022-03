Nikkei a augmenté de 1,73 % à la mi-session en raison de la baisse du pétrole brut

Tokyo, 16 mars L'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a augmenté de 1,73 % au milieu de la séance d'aujourd'hui en raison de la hausse de Wall Street et de la chute des prix du pétrole. À l'issue des négociations de mercredi, le Nikkei, indicateur clé pour Tokyo Park, a progressé de 1,73 %, soit 438,23 points, pour atteindre 25 784,71 points au total. En revanche, les réclamations pour lever de grandes entreprises avec une capitalisation ont augmenté de 1,54 % ou 28,14 points, passant à 1 854,77 unités. Le marché de Tokyo a ouvert ses portes pour un autre jour en raison des bénéfices de Wall Street et de la chute du pétrole texan. La chute du pétrole texan a clôturé à un prix inférieur à 100 dollars le baril la veille, réduisant ainsi les récentes inquiétudes sur le marché de l'énergie. Il convient de noter qu'il s'agit d'une escalade qui a augmenté de 4,43 % lors de la fermeture du développeur et distributeur de jeux vidéo Nintendo, ainsi que de Toyota (1,99 %), le leader mondial de l'automobile, et de Tokyo Electron, un fabricant de semi-conducteurs (2,78 %).