Morawiecki plaide pour le statut de candidat rapide à l'UE pour l'Ukraine à Kiev

Cracovie (Pologne), 15 mars (EFE). Le Premier ministre polonais Mateus Moraviecki a insisté sur la nécessité d'accorder rapidement à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne (UE) après une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à Kiev. Selon l'agence de presse polonaise PAP, Morawiecki a déclaré qu'après une rencontre avec Zelensky dans la capitale ukrainienne, il a voyagé avec Pietr Fiala et Janez Jansa depuis la République tchèque et la Slovénie, « l'UE devrait lui donner ce statut dès que possible ». En outre, Jaroslaw Kaczinsky, chef du parti Government Law and Justice (PI) de la délégation polonaise qui s'est rendue à Kiev, a appelé à la création d'une « force de paix internationale » pour l'Ukraine, peut-être l'OTAN. L'Ukraine « a besoin de missions de maintien de la paix de l'OTAN ou d'un vaste cadre international », a souligné Kaczinsky, « outre la solidarité et la reconnaissance, un courage international est nécessaire ». Zelenski a exprimé sa gratitude et sa confiance aux « trois grandes nations » que sont la Pologne, la République tchèque et la Slovénie, qui, malgré la « cruauté de l'agression russe » et le siège de la capitale, ont montré « ne pas avoir peur ». « Ils sont là pour nous soutenir et c'est une étape très forte et courageuse », a déclaré le président de l'Ukraine, qui a publié une image de la rencontre avec les dirigeants des pays de l'Union européenne (UE) sur son compte Telegram. Le président de l'Ukraine et le Premier ministre Denis Schmihal ont rencontré mardi Moravietsky et Kachinsky, le Premier ministre tchèque, Piet Fiala, et le slovène Yanez Jansa. Les premiers ministres des trois pays d'Europe de l'Est sont partis dans la matinée de la Pologne à Kiev en train pour un voyage inopiné et ont exprimé leur soutien à Zelensky et à la population de la capitale ukrainienne assiégée. Selon des sources polonaises, le voyage avait déjà été convenu lors du sommet officieux de l'Union européenne (UE) qui s'est tenu à Versailles la semaine dernière. Un porte-parole du gouvernement de Varsovie, Piort Müller, a indiqué que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et un représentant du gouvernement américain étaient au courant de cette visite. Selon Varsovie, la délégation « représente l'UE en fait » et « est parvenue à un accord entre Charles Michel, président de la Commission européenne et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne ». Des sources d'agences communautaires à Bruxelles ont affirmé « reconnaître » ce voyage, et le président du conseil a souligné les « risques pour la sécurité » liés à la visite de la capitale ukrainienne en raison du siège de l'attaque russe. Dans son premier message sur les réseaux sociaux peu après son arrivée à Kiev, Morawiecki a mentionné le président russe Vladimir Poutine, affirmant que « cette guerre est le résultat des actions de tyrans cruels attaquant des civils, bombardant des villes et des hôpitaux en Ukraine ». Dans ce message, plusieurs photos des dirigeants de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovénie étaient vêtues de vêtements informels et étaient assises ensemble à une table avec une carte de l'Ukraine.