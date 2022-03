Mehndi manque un classique. Rodrigo arrive et Benzema est dans le doute

Madrid, 16 mars Le Français Ferrand Mendy est blessé par les ravisseurs de la jambe gauche et l'arrêtera entre le 10 et le 15, ce qui provoque la méfiance de son compatriote Karim Benzema et rate le classique de ce dimanche (21h00 CET, -1 GMT), où arrive le Brésilien Rodrygo Goes. Sur les trois footballeurs blessés lors d'une victoire contre Majorque (0-3) lundi, La Liga, le leader de Santander, a porté les revenus du Real Madrid à 10 points sur Séville, et seul Rogygo a confirmé sa présence pour le FC Barcelone. L'attaquant brésilien a reçu un coup de pied de Railo et a dû quitter le stade sans soutenir sa jambe droite, mais ce mercredi, il a déjà pu s'entraîner avec quelques douleurs après avoir fait une pause. Le retraité Benzema, blessé dans un jumeau à la jambe gauche peu après avoir signé un deuxième but à Majorque, a repris le travail avec un physiothérapeute du Real Madrid et, comme l'indique l'EFE, le club a reporté la résonance à vendredi pour connaître le degré d'inconfort. Le test était prévu pour ce mercredi, mais l'attaquant a encore un certain malaise dans la région.Bien sûr, il n'est toujours pas exclu dimanche de la décision qui peut être prise même à la veille du match. La personne sûre est Mehndi. Le test vidéo a confirmé la blessure des ravisseurs et ne reviendra pas tant que l'équipe nationale ne s'arrêtera pas avant que le Real Madrid ne se rende au Celta de Vigo le 2 avril. Depuis que le Brésilien Éder Militao s'est entraîné avec le reste de ses coéquipiers après avoir surmonté la grippe qui l'a empêché de jouer à Majorque, l'Italien Carlo Ancelotti récupère un capital défensif efficace et fait courir l'Espagnol Nacho Fernández comme candidat principal. Pour remplacer Mehndi à gauche, comme il l'a fait lors de son retour avec le Paris Saint-Germain au 16e tour de la Ligue des champions. 101 880 Utérus/voiture