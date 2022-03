L'ONU a déclaré que si la guerre se poursuivait, l'Ukraine perdrait 18 ans de développement économique.

ONU, 16 mars Selon une estimation publiée mardi par le programme de l'ONU selon laquelle si la guerre en Ukraine se poursuit, jusqu'à 90% de la population pourrait être dans la pauvreté ou perdre 18 années de développement économique au risque de tomber dans la pauvreté au cours des 18 prochains mois, selon une estimation publié mardi par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Ces prévisions, publiées pour la première fois par le PNUD sur l'impact du conflit, indiquent que près d'un tiers des Ukrainiens pourront vivre en dessous du seuil de pauvreté 14 fois plus que prévu sans guerre l'année prochaine. En outre, le PNUD, qui est très présent en Ukraine, affirme qu'un autre 62 % du pays pourrait avoir un risque élevé de tomber dans la pauvreté. Selon l'étude, si la guerre se poursuit, 18 ans de progrès socio-économiques pourraient être perdus. « La nécessité d'une aide humanitaire immédiate aux Ukrainiens est primordiale, mais l'impact sérieux du conflit à long terme sur le développement devient de plus en plus évident », a déclaré le responsable du PNUD Achim Steiner dans un communiqué. Par conséquent, parallèlement à la réponse humanitaire déjà en cours, l'organisation des Nations unies insiste sur la nécessité d'une assistance spécifique afin que le gouvernement ukrainien puisse continuer à fournir des services de base à la population. Le PNUD rappelle que, selon les estimations de l'administration de Kiev, des infrastructures d'une valeur d'au moins 100 milliards de dollars ont déjà été détruites, notamment des routes, des ponts, des hôpitaux ou des écoles. De plus, en raison de la guerre, la moitié des entreprises du pays ont été fermées et les autres fonctionnaient bien en dessous de leur capacité normale. Pour atténuer l'impact sur la population, l'étude du PNUD propose des mesures possibles, comme un programme de transfert d'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Selon le document, un budget d'environ 250 millions de dollars par mois pourrait partiellement couvrir la perte de revenus de 2,6 millions de personnes qui devraient tomber dans la pauvreté. En revanche, il estime qu'il en coûterait environ 430 millions de dollars par mois pour fournir temporairement un régime de revenu de base de 5,50 dollars par personne et par jour. MVS/Fixe/CFA