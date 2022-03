Londres, le 16 mars Les forces agressives russes rencontrent des « problèmes » pour surmonter les « défis » posés par le pays et pour progresser, comme le souligne la dernière partie des informations militaires britanniques de ce mercredi. Le ministère britannique de la Défense a déclaré sur son compte Twitter que l'avancée de la Russie en Ukraine était « bloquée » en raison d'un manque de maniabilité, qui a été « exploité professionnellement » par l'armée ukrainienne. « L'armée russe a du mal à surmonter les défis posés par le terrain ukrainien. » Dit la partie annoncée par le ministère de la Défense. Le rapport ajoute que « l'armée russe est fortement liée au réseau routier ukrainien et hésite à manœuvrer hors route ». « La destruction de ponts par les forces armées ukrainiennes a également joué un rôle important en retardant l'avancée de la Russie. » Il dit. Le ministère de la Défense a également souligné que « si la Russie continue de ne pas contrôler l'air, sa capacité à utiliser efficacement les manœuvres aériennes a été considérablement limitée, ce qui limite encore ses options ». « Les tactiques des forces armées ukrainiennes ont exploité de manière professionnelle le manque de manœuvrabilité de la Russie, entravé l'avancée de la Russie et causé d'énormes pertes aux forces d'invasion. » Il conclut. Les meilleurs PRC/MJ