Les mules de la drogue : le système pervers qui exploite les femmes pauvres pour envoyer de la cocaïne en Patagonie

Vendredi dernier après-midi, M.F, une jeune femme de 21 ans, née au Paraguay, mère d'un enfant, est arrivée en voiture à la gare routière de Liniers. Elle y a été emmenée en voiture par un homme, J.R, 51 ans, également né au Paraguay.

M.F est sorti nerveusement du véhicule. J'ai dû monter à bord d'un câble. Votre destination : à San Martin de los Andes, Neuquén. À cette époque, un groupe de la Division du trafic de drogue de la préfecture nationale, sur ordre du tribunal fédéral n° 2 de Morón, dirigé par le juge Jorge Rodríguez, les a interceptés. Ainsi, ils ont réquisitionné le sac à dos de la femme et ont trouvé ce qu'ils recherchaient : 1 044 kilogrammes de cocaïne . Mais ce n'était pas du tout la femme qui était au centre de l'enquête, mais l'homme qui l'avait emmenée là-bas. J.R, dont le nom est gardé en réserve par les autorités afin de ne pas compromettre l'enquête, a été suivi il y a plus d'un an par la justice fédérale. Ils le recherchaient à cause d'une sale manœuvre qui est une constante silencieuse dans le secteur de la drogue ces dernières années : envoyer des femmes pauvres à La Patagonie en tant que mules pour transporter la cocaïne.

Ainsi, les deux ont été arrêtés. Des descentes liées à cette affaire ont eu lieu à Villa Lugano, Merlo et Esteban Echeverria et dans la ville de Rosario, et deux autres personnes ont été arrêtées. Les quatre accusés ont refusé de témoigner devant la secrétaire du tribunal chargé d'enquêter sur l'affaire, Lorena Reynoso.

La pauvreté de la victime, avec un enfant à sa charge, est un facteur déterminant dans l'intrigue. » Nous pensons qu'ils ont utilisé des femmes en raison de leur état de nécessité extrême. J'avais fait le même voyage il y a dix jours », a déclaré un détective de l'affaire à Infobae.

Une partie de ce qui a été enlevé dans le terminal de Liniers

L'enquête contre J.R a débuté en avril 2021 à la suite d'une plainte anonyme parvenue à la Justice. D'abord, les enquêteurs ont suivi le suspect, ne trouvant aucune preuve le liant au trafic de drogue. Les détectives ont donc demandé l'intervention de son téléphone. Là, le réseau de connexions que J.R entretenait entre la Villa Lugano, la région de Buenos Aires et Rosario, lieux où il s'est procuré de la drogue puis l'a vendue dans le sud du pays, a été dévoilé.

« Ils ont fait des achats séparés, puis l'ont envoyé en bus vers le sud avec des mules. En fait, à propos de ce dernier épisode intercepté, ils ont parlé de le transporter de Neuquén à Ushuaia. Quand la jeune fille est arrivée, elle a dû changer la carte SIM du téléphone portable », raconte une source dans l'affaire.

Cependant, plus qu'un événement isolé, c'est la logique historique des trafiquants de drogue d'apporter de la cocaïne en Patagonie : pour profiter de la vulnérabilité d'une femme, l'utiliser comme mule et pour acheminer le « colis » à destination sans se tacher les mains.

Les enquêtes fédérales suggèrent que des organisations opérant dans cette partie du pays fournissent la substance que les trafiquants accumulent en tant que stock, à la fois dans la Villa 1-11-14 à Bajo Flores et dans différents quartiers tels que Monserrat, San Telmo ou Barracas. Le groupe dirigé par J.R avait également des grossistes à Lugano, dans différents endroits de la banlieue et à Rosario.

Préfecture dans l'un des raids.

Pour cela, le système de mule est élémentaire. Les gangs cooptent les femmes sous pression dans des situations de vulnérabilité. La navigation, si elle se fait par voie terrestre, est très difficile à détecter, à moins que les chercheurs ne connaissent à l'avance l'existence du mulet . Il ne s'agit pas seulement de femmes, d'un autre côté. Le cas de Cristian Espinoza, ancien chanteur de Yerba Brava, arrêté en avril 2019 à l'Aeroparque avec près d'un kilo distribué dans son estomac et leurs organes génitaux sont encadrés, selon des sources de Tribunales, dans cette logique.

Les trafiquants dominicains prennent de l'importance dans ce domaine. En septembre 2018, la police fédérale a démantelé après neuf mois d'enquête la « bande caribéenne » composée de quatre Dominicains et d'un Colombien opérant à Chubut et Santa Cruz. Ils ont été retrouvés près de sept kilos de cocaïne dans une valise arrivée à Comodoro Rivadavia en provenance de la capitale fédérale.

Le 9 mai 2016, sur le site Arroyo Verde de Chubut, une femme trans, coiffeuse selon elle-même, originaire de Saint-Domingue, en République dominicaine, est tombée avec trois kilos et demi de cocaïne lorsqu'un chien antidrogue a senti son sac à main sur un téléphone portable de la société Don Otto en route pour Comodoro Rivadavia. Il a précisé que le sac n'était pas le sien, qu'il appartenait à « un compatriote » qu'il a rencontré dans un bar du Parque Patricios, qui lui paierait 10 000 pesos s'il le remettait à « un autre compatriote » à Caleta Olivia. Son téléphone portable a été saisi et inspecté. Un contact lui avait écrit : « J'attends le 3K, ce qui s'est passé, dites-moi ». Elle a été condamnée le 13 avril 2018 à cinq ans de prison par le tribunal oral fédéral de Comodoro Rivadavia. Pour le verdict, ils ont utilisé son nom de naissance, une cruauté du système judiciaire contre lui.

Plus d'objets détournés lors des raids.

Un cas emblématique est celui de Juana de Ciudad Evita. Le 4 mars 2019, le PSA l'a ressenti dans la zone de pré-embarquement de l'Aeopark Jorge Newbery. Il avait un billet pour l'aéroport de Rio Gallegos, dans la province de Santa Cruz, sur le vol 1850 d'Aerolíneas Argentinas : ils avaient son pantalon baissé et ont trouvé près d'un demi-kilo de cocaïne coincé dans ses sous-vêtements. Nerveusement, transpirant, elle a marqué un homme vêtu d'un pull brodé qui se trouvait dans la zone d'embarquement : celui chargé de la garder tout au long du voyage. Ils avaient communiqué par texto ces derniers jours, Juana et l'homme. « Je suis prêt », lui avait-il écrit avant de partir. Ils étaient arrivés à Aeroparque dans la même voiture, une Volkswagen Pointer.

Juana a été jugée par le juge Sebastián Casanello, président de la Cour fédérale no 7, mais sans détention provisoire. Quelque temps plus tard, Casanello l'a disculpée de l'affaire avec un licenciement signé le 13 juin 2020. La magistrate a compris qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle était victime.

