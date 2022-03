L'Équateur ajoute 1 066 nouveaux cas de covid-19 et accumule 850 765 cas de pandémie

Quito, 15 mars L'Équateur a ajouté 1 066 nouveaux cas de covid-19 mardi, accumulant 850 765 positifs pendant la pandémie, selon le ministère de la Santé publique dans son dernier rapport quotidien. Le record de décès cumulés et confirmés dus à la covid-19 a atteint 25 158 (4 de plus que lundi), en plus de 10 196 décès « probables » liés à la maladie, pour un total de 35 354 décès. La province andine de Pichincha, dont la capitale est Quito, compte le plus grand nombre d'infections avec 312 470 positifs, 576 de plus que le record de lundi ; suivie par la côte de Guayas, dont la capitale est Guayaquil, avec 133 271 (51 supplémentaires). Puis apparaissent les provinces de Manabí (54 651), El Oro (49 000), Azuay (40 907), Loja (33 127), Imbabura (29 049), Tungurahua (26 494), Cotopaxi (17 795), Los Ríos (17 208) et Santo Domingo de los Tsáchilas (16 684). En ce qui concerne la situation dans les cantons ou les municipalités, le rapport indique que Quito est la ville équatorienne la plus touchée par le Covid-19 avec 288 731 infections pendant la pandémie (494 de plus que lundi), suivie de Guayaquil avec 98 910 (43 supplémentaires). Plus tard, des villes telles que Cuenca (31 911), Machala (25 646), Loja (22 383), Ambato (20 180), Portoviejo (17 184), Ibarra (16 352) et Saint-Domingue (14 726) émergent. Le rapport quotidien sur le plan de vaccination contre la covid-19 en Équateur, avec une date limite au 14 mars, précise que 32 710 303 vaccins ont été appliqués, dont 14 260 753 correspondent à des premières doses, 13 656 578 à des deuxièmes applications et 4 792 972 à des renforts. Sur le nombre total de vaccins appliqués, 16 039 461 proviennent de la société pharmaceutique chinoise Sinovac, 9 825 201 de la société américaine Pfizer et 6 238 356 de la société britannique AstraZeneca. De même, 583 729 des vaccins inoculés correspondent au CanSino chinois, en une seule application et qui est également injecté en tant que rappel. CHEF fa/fgg/cpy