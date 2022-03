Le président équatorien s'oppose à la loi sur l'avortement

Quito (AP) — Le président équatorien Guillermo Lasso a opposé mardi son veto et s'est opposé aux lois votées par le Congrès qui autorisent l'avortement pour viol, notamment en unifiant les délais pour l'interruption de grossesse et en fixant des exigences pour accéder à ces droits.

Dans un message publié sur son compte Twitter, le président a déclaré : « Ma décision sera toujours constituée dans les limites définies dans la fonction constitutionnelle ; c'est pourquoi j'ai décidé d'inclure des commentaires sur le projet de loi pour m'assurer qu'il correspond absolument au jugement de la Cour constitutionnelle ».

Il a également demandé que la décision du médecin concernant l'opposition de conscience soit étendue à l'obligation d'avortement. Le souverain se déclare défenseur de la vie depuis sa grossesse, mais dans une campagne pour la présidence, il a proposé de respecter les décisions qui ne correspondaient pas à ses propres idées. L'appel a été interjeté deux jours avant la date limite de prononciation légale, et les législateurs doivent maintenant statuer pendant 30 jours.

À la mi-février, le Congrès a adopté en avril dernier une loi sur la prétendue interruption de la grossesse pour viol afin de réglementer la décision de la Cour constitutionnelle de dépénaliser l'avortement pendant la grossesse en tant que cause.

Des milliers de cas de viol et d'avortement sont signalés chaque année dans le pays, et ils peuvent être punis de 5 à 7 ans d'emprisonnement pour les mères pour d'autres raisons, et de 1 à 3 ans de prison pour ceux qui les aident à les commettre.

Le parquet équatorien a enregistré plus de 27 000 plaintes pour viol entre 2016 et 2020. Il y a eu 4 884 affaires en 2016, 5 045 en 2017, 5 667 signalées en 2018 et 6 034 affaires en 2019. En 2020, il a été réduit à 5 450, mais la baisse n'est pas due à une réduction de la criminalité, mais aux politiques face à la pandémie de coronavirus, elle est due au fait que les victimes ne peuvent pas partir.

Selon les chiffres du Bureau des droits de l'homme, plus de 3 000 filles âgées de 10 à 14 ans sont enceintes chaque année, et 12 % des jeunes âgés de 10 à 19 ans sont enceintes au moins une fois.

Parmi les pays des États-Unis où la grossesse peut être interrompue sans conditions figurent l'Argentine, l'Uruguay et Cuba, bien que les États-Unis et le Canada l'autorisent également, mais en Bolivie, en Colombie et au Pérou, cela est possible en cas de viol ou d'inceste. Au contraire, au Brésil, au Guatemala, au Mexique, au Panama, au Paraguay et au Venezuela, certains États mexicains ont ajouté d'autres causes, mais l'avortement est interdit sauf dans les cas qui menacent la santé de la mère.

El Salvador, le Nicaragua, le Honduras et la République dominicaine interdisent l'interruption de grossesse sans exception.