Le Pérou est à la recherche de 15 à 20 personnes disparues dans la zone d'effondrement, a indiqué le ministère de la Défense.

Lima, 15 mars Les patrouilles de sauvetage recherchent 15 à 20 personnes portées disparues après un glissement de terrain dans un village reculé de la province de Pataz, dans la province de La Libertad, dans le nord du Pérou, qui a détruit des dizaines de maisons, ont rapporté des sources officielles. « Il y a environ 15 à 20 personnes portées disparues. Nous allons travailler toute la nuit pour sauver plus de personnes. » «, a déclaré le ministre de la Défense José Luis Gavidia dans un communiqué officiel. Après son arrivée dans la zone du glissement de terrain, le ministre a déclaré que l'opération avait permis de secourir huit personnes en toute sécurité, et qu'une autre personne blessée serait soignée dans un centre médical et transportée demain dans un hôpital d'une autre ville. Gavidia a assuré que le personnel de secours travaillerait pendant la nuit pour trouver d'autres personnes coincées dans les décombres et s'occuper des personnes touchées par un glissement de terrain dans le centre-ville de Retamas. Il a expliqué que la région compte une équipe de sauvetage de 40 personnes, dont des pompiers, du personnel minier, et des policiers professionnels. Le ministre est arrivé dans le village avec le chef de l'Institut de défense civile (Indeci), Carlos Yáñez, le gouverneur de la région de La Libertad, Manuel Lempen et les autorités du district de Pataz. Le président péruvien Pedro Castillo a annoncé qu'il arriverait à Pataz ce soir pour superviser les secours et les dégâts causés par les glissements de terrain. Selon des données antérieures du Centre national des opérations d'urgence (COEN), 15 personnes sont prises au piège et 6 sont portées disparues. Le président a annoncé sur Twitter que « le gouvernement populaire assistera quand les citoyens en auront le plus besoin », quelques minutes seulement après avoir fini de comparaître devant l'Assemblée générale du Congrès. Il a donné un message inhabituel lors de l'admission pour traiter du consentement exigeant son renvoi. Selon les autorités péruviennes, l'accident a récemment été causé par de fortes pluies dans la région, qui ont provoqué l'effondrement de la pente de la colline où 60 à 80 maisons ont été enterrées. Selon des informations préliminaires, le glissement de terrain a touché deux pâtés de maisons du village situé à environ 900 kilomètres au nord de Lima et à plus de 7 heures de route de la ville côtière de Trujillo. Les médias locaux ont rapporté il y a quatre mois qu'Indeci avait déjà mis en garde dans un rapport technique contre le danger d'effondrement menaçant le village en raison de sa proximité avec la rivière.Chef Doublage/CFA (Photo) (Vidéo)