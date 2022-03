Le Mexique reçoit un deuxième avion qui a rapatrié ses compatriotes d'Ukraine

Mexico, le 15 mars Un deuxième avion de l'armée de l'air mexicaine (FAM), qui a servi à rapatrier les Mexicains et les Sud-Américains fuyant la guerre d'Ukraine, est arrivé ce mardi à l'aéroport international de Mexico. Avec un dernier arrêt à la base aérienne militaire de Trenton, dans la province de l'Ontario, au Canada, l'avion est arrivé dans la capitale mexicaine peu avant minuit mardi. Quelques heures plus tôt, le ministère mexicain des Affaires étrangères (SRE) avait annoncé que l'avion, qui avait quitté la Roumanie mardi matin à destination du Mexique, transportait 57 Mexicains et cinq citoyens péruviens-ukrainiens, en plus de cinq animaux de compagnie. En outre, 23 membres de l'équipage et de l'équipe de soutien ont voyagé, ainsi que des représentants de divers médias qui ont accompagné l'opération de sauvetage. Selon des sources diplomatiques, l'avion FAM peut accueillir environ 150 personnes et, dans un premier temps, le sauvetage de certains citoyens d'Amérique centrale a également été envisagé. L'avion, qui a décollé le 11 mars, a transporté 1,5 tonne d'articles d'aide humanitaire sur le vol aller à destination des Ukrainiens fuyant l'invasion de la Russie qui a débuté le 24 février. Cet avion de l'armée de l'air mexicaine a été le deuxième à remplir ces fonctions après un premier qui a atterri le 4 mars avec 81 personnes secourues, dont 44 Mexicains, 28 Ukrainiens, 7 équatoriens, un péruvien et un australien, ainsi qu'un chien. CHEF jmrg (photo)