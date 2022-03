Le Guatemala délivre un diplôme à 1 600 policiers pour tenter de réduire le taux de violence

Guatemala City, le 15 mars Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a participé mardi à la graduation de plus de 1 600 nouveaux agents de la Police nationale civile dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à réduire les meurtres et les troubles dans les pays d'Amérique centrale. Lors d'une cérémonie de remise des diplômes qui s'est tenue à l'Académie de police dans le nord de la ville de Guatemala, le président a admis que le pays d'Amérique centrale « a des problèmes de sécurité comme tout le monde ». Giammattei a déclaré dans son discours que 401 femmes et 1 205 hommes avaient obtenu leur diplôme en tant que nouveaux membres de la Police nationale civile, et que la police était chargée de prendre soin de la population. Giammattei a souligné qu'avant d'obtenir leur diplôme, les agents avaient suivi un cours de formation qui a duré environ six mois pour assurer la sécurité de 18 millions de personnes vivant sur le territoire du Guatemala. Le ministre de l'Intérieur (ministère de l'Intérieur) David Napoléon Barrientos a déclaré que ces nouveaux policiers s'ajoutaient aux 1 500 personnes qui ont obtenu leur diplôme en 2021, atteignant 62,3 % de l'objectif de diplomation de la police établi au cours des quatre années de ce gouvernement. Selon les chiffres officiels, la Police civile du Guatemala compte au total 42 000 membres répartis dans 22 départements. Le responsable a déclaré que, diplômé d'un nouvel agent, on cherche à réduire le taux d'homicides dans les pays d'Amérique centrale, qui ont clôturé l'année dernière avec 16,6 décès pour 100 000 habitants, selon Barrientos. Selon le ministre, l'objectif de l'administration de Giammattei est de réduire le taux de meurtres à 8 personnes pour 100 000 habitants au Guatemala. Barrientos affirme que les meurtres ont diminué, mais souligne que le taux d'homicides au Guatemala est de 28 personnes pour 100 000 habitants, selon un rapport du Groupe de soutien Muto (GAM) publié mardi. Le Guatemala est l'un des 20 pays les plus violents du monde, selon des données récentes d'organisations internationales, avec 4 078 meurtres enregistrés en 2022, soit 16,5 % de plus que 3 500 crimes enregistrés en 2020.