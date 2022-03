Le Congrès guatémaltèque dépose une loi controversée qui durcit les peines pour avortement

Le congrès guatémaltèque, contrôlé par des responsables conservateurs, a clôturé mardi une loi controversée qui envisageait de durcir les peines pour avortement et d'interdire le mariage gay, sur fond de revendications d'organisations de défense des droits de l'homme et à la demande du président lui-même.

« Le plénum du Congrès de la République du Guatemala accepte les observations du décret [envoyées par plusieurs députés], et il est transféré dans les archives », a rapporté le Parlement.

La loi, adoptée la semaine dernière à une large majorité, a sanctionné les femmes qui ont avorté jusqu'à 10 ans de prison et a modifié le Code civil pour interdire expressément le mariage entre personnes de même sexe.

Il a également restreint l'enseignement scolaire sur la diversité sexuelle. La proposition, désormais archivée, considérait que les « groupes minoritaires » proposaient « des modèles de comportement et de coexistence différents de ceux de l'ordre naturel du mariage et de la famille » et menaçaient « l'équilibre moral » de la société.

Ce mardi, « la présidente du Congrès, Shirley Rivera, n'a pas donné la parole pour discuter des objections » contre la règle, « ils ont honte de reconnaître que nous avions raison et qu'ils avaient tort (...) Quoi qu'il en soit, ce qui est bien, c'est que le décret a été mis de côté », a déclaré la législatrice Lucrecia Hernández, de la banque de détail de centre-gauche Semilla.

Hernandez avait déjà déclaré que la règle proposée se prêtait à la criminalisation des fausses couches et à la discrimination à l'égard des personnes LGBTI.

La réforme en question avait été approuvée le 8 mars, en prélude au Congrès ibéro-américain pour la vie et la famille, promu par une organisation religieuse conservatrice qui a déclaré le Guatemala « Capitale pro-vie de l'Ibéro-Amérique » et « lumière » contre l'avortement. Le président Alejandro Giammattei a participé à l'événement.

Malgré cela, le président a demandé à ses alliés le 10 mars de fermer la règle, car elle violait la Constitution et les conventions internationales.

La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a salué l'annonce de Giammattei, car le projet de loi ignorait « les principes d'égalité et de non-discrimination, essentiels au droit international ».

« Cette loi a été rendue trop fasciste. Cela ressemblait à l'époque médiévale », avait déclaré à l'AFP la militante du Consortium pour les droits sexuels et reproductifs, Alma Chacón.

Sans les modifications proposées, la loi actuelle criminalise l'avortement au Guatemala avec jusqu'à 3 ans de prison. Elle n'est autorisée et non sanctionnée que lorsque la vie de la mère est en danger.

Dans le cas du mariage, la règle actuelle garantit qu'il s'agit de l'union légale entre « un homme et une femme ».

Brûler/bleu/dga