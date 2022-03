Le Bangladesh reprend son procès pour une tragédie du textile qui se déroule de manière échelonnée

Azad Majunder Dhaka, Bangladesh, a repris mercredi les audiences du procès des responsables de la tragédie du Rana Plaza, un immense complexe textile qui s'est effondré en 2013, tuant 1 130 personnes et blessant plus de 2 500 personnes, et qui a connu des interruptions successives au cours des cinq dernières années, réduisant les espoirs des victimes de justice. Le 24 avril 2013, le 8e étage du bâtiment s'est effondré, affectant les travailleurs de cinq usines textiles opérant principalement dans le bâtiment et les travailleurs d'environ 30 marques internationales de vêtements parmi les clients. L'un des survivants était Jakia Akter. Jakia Akter travaillait dans un magasin de six étages lorsque le bâtiment s'est effondré, mais il n'a pas pu éviter la catastrophe sans conséquences. « J'ai survécu à cet incident, mais maintenant je vis tous les jours parce que je suis en mauvaise santé et que je ne peux pas travailler beaucoup. » Il a déploré Efe. En plus de cette nouvelle vie précaire, la démission a été ajoutée pour le retard continu du procès au cours des cinq dernières années, mais la femme félicite que, peut-être avec la réouverture de la justice, elle puisse enfin être avec la personne responsable de la ruine de sa vie. Plus de 5 ans de pannes continues Après avoir recueilli le témoignage du plaignant fin janvier, une audience a repris ce mercredi après cinq ans après que le tribunal eut intenté une action en justice contre le propriétaire de la propriété, Sohel Rana et 35 autres personnes. Le différend a eu sa première audience le 18 septembre 2016, mais depuis lors, il a été reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons de procédure pour la dernière fois il y a un mois. À cette époque, le propriétaire du Rana Plaza et le principal accusé ont été reportés parce qu'ils ne pouvaient pas être conduits de prison à un tribunal par les autorités. Auparavant, le problème était dû au fait que « deux accusés avaient reçu une ordonnance de suspension d'une juridiction supérieure ». Le procureur en chef Sheikh Hemayet Hossain a expliqué à Efe que, sans attendre que la situation de ces deux personnes soit résolue, « le tribunal a maintenant décidé de mener une procédure judiciaire ». Au départ, le nombre d'accusés était plus élevé, mais les ordonnances de suspension et le décès de trois personnes, dont le père de Lana, ont abaissé ce chiffre à 36, a déclaré un autre procureur, Shamsur Rahman. Parmi les accusés, seul Rana est actuellement en prison, où il attend également la résolution d'autres affaires en cours. Lana a été condamnée à 3 ans de prison pour propriété illégale en 2017. Dans cette affaire, le parquet assure qu'il peut prouver le meurtre présumé contre lui, affirmant qu'il n'a reçu que l'autorisation de construire un immeuble de quatre étages et « retenu des informations pour obtenir l'approbation d'un bâtiment de huit étages ». « Il l'a fait en toute conscience que la fondation du bâtiment ne pouvait pas supporter le fardeau d'un bâtiment de huit étages », a déclaré Rahman. Rahman a souligné que le reste de la population était accusé de s'être engagé dans « l'approbation » du projet. Punition exemplaire Les militants des droits du travail ont salué la décision de reprendre le procès des propriétaires de centres commerciaux. Kalpona Akter, directrice exécutive du Centre de solidarité des travailleurs du Bangladesh, a déclaré : « Témoins, indices, tout ce qui concerne cet événement est si clair qu'il est surprenant de voir que cela prend trop de temps. » « Sans soutien politique, le procès aurait débuté il y a longtemps. À ce jour, nous avons dû assister à une punition. Néanmoins, nous espérons recevoir des sanctions exemplaires afin que personne ne puisse négliger autant les préoccupations des travailleurs en matière de sécurité. » Il a ajouté. Après l'effondrement survenu dans la ville industrielle de Sabar, près de la capitale Dacca, il a fallu trois semaines aux autorités pour enlever les débris du site et récupérer le cadavre. Le gouvernement bangladais, des entreprises étrangères, des organisations internationales et des propriétaires d'usines de confection ont pris différentes mesures en fonction de la tragédie. Le salaire minimum a été augmenté, la législation du travail a été révisée et le contrôle de l'usine a été renforcé pour assurer la sécurité du bâtiment. Une enquête menée en 2019 par l'organisation à but non lucratif Action Aid Bangladesh a révélé que 51 % des survivants de la tragédie étaient toujours incapables de travailler en raison d'un traumatisme physique ou mental. Les textiles représentent près de 82 % des exportations du Bangladesh, atteignant 38 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020-2021. cancer-hbc-igr/mois/ah (Photo) (Vidéo)