Lavrov déclare que l'accord sur la sécurité avec l'Ukraine est « proche »

Dans un écrit international, le 16 mars, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était « proche » d'obtenir mercredi un accord sur la sécurisation de la sécurité avec l'Ukraine, ont rapporté des agences russes. Lavrov a déclaré que l'agence russe Interfax « a officialisé un certain nombre d'accords avec l'Ukraine sur l'état de neutralité et les garanties de sécurité ». Moscou et Kiev négocient aujourd'hui pour entrer dans le sixième cycle afin de parvenir à un accord visant à mettre fin à l'invasion de l'Ukraine, ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février. Le dernier contact de ce type, tenu dans le cadre d'une vidéoconférence, aborde des questions liées à la réalisation d'un cessez-le-feu ou au statut futur de l'Ukraine, qui, selon la Russie, ne pourrait pas entrer dans des organisations internationales telles que l'OTAN. Lavrov a déclaré : « L'état de neutralité (en Ukraine) fait l'objet de discussions sérieuses, ainsi que des garanties de sécurité. » Lavrov a déclaré : « C'est exactement ce que Poutine a déclaré lors d'une des conférences de presse de février. Toutes les options possibles, les garanties de sécurité qui sont généralement acceptables dans tous les pays, y compris l'Ukraine et la Russie, ne devraient pas être étendues par l'OTAN », a-t-il réitéré Interfax. Et « C'est un sujet qui fait actuellement l'objet de discussions lors des pourparlers. À mon avis, il existe une formule absolument spécifique qui est proche du consensus », a-t-il ajouté. Il y a quelques heures, le président ukrainien Volodomir Zelensky a déclaré que, bien que la position des négociations avec la Russie en vue d'un cessez-le-feu soit désormais plus réaliste, il faut encore du temps pour que la décision « intéresse l'Ukraine ». Dans un message publié ce matin, Zelensky a déclaré qu'au début du 21e jour de l'invasion de la Russie, la position des négociations « semblait plus réaliste » et que la poursuite des négociations était « difficile mais importante ». « Des efforts sont encore nécessaires », car « chaque guerre se termine par un accord ».