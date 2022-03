Lang Nick : « Il y avait toujours quelqu'un sur les lieux »

Manchester, le 15 mars Ralph Rannick, manager de Manchester United, s'est plaint de la perte de temps à l'Atletico Madrid et a déclaré : « Il y a toujours quelqu'un sur les lieux ». « Je pense que nous avons très bien joué en première moitié de cette année. Nous avons joué comme nous le voulions avec beaucoup d'énergie, mais nous n'avons pas pu le changer pour un but ou deux », a déclaré Lang Nick à BT Sport. « Cela n'a pas été plus facile car j'ai marqué lors d'une contre-attaque avant la pause. Ensuite, il y avait toujours une pause dans la seconde moitié de l'année.Il y avait toujours quelqu'un par terre. Je tiens également à dire qu'il y a eu une curieuse décision d'arbitrage. Je ne pense pas que ce soit décisif, mais je pense que j'en ai trop jeté par terre pour perdre du temps. C'est une blague d'ajouter 4 minutes », a ajouté Rangnik.The Best message/jl