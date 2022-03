La science a révélé un mystère : les requins dorment-ils ?

Le sommeil est un comportement omniprésent dans le monde animal. Elle se caractérise généralement par une immobilité et une mauvaise réponse.

Malgré la fragilité inhérente au sommeil, la persistance du temps évolutif suggère qu'il remplit une ou plusieurs fonctions de base. L'hypothèse de cette fonction centrale est que le sommeil joue un rôle important dans les économies d'énergie en améliorant la relaxation et en réduisant le taux métabolique d'éveil .

Des économies d'énergie pendant le sommeil ont été signalées chez divers animaux, y compris les humains, les chats, les rats, les oiseaux et les mouches des fruits, mais on ne sait pas si la consommation d'énergie a diminué pendant le sommeil des poissons.

Selon une étude menée par un groupe de chercheurs de l'institution scientifique australienne, les requins dorment pendant des heures pour économiser de l'énergie .

Pour une étude menée par Michael Kelly de l'Université d'Australie-Occidentale, sept requins en damier ont été capturés dans la baie de Hauraki, dans le nord-est de la Nouvelle-Zélande, et les ont gardés dans un aquarium extérieur dans des conditions de lumière naturelle. Les animaux ont été nourris avec des sardines et les ont gardés pendant au moins 2 semaines.Avant de commencer l'expérience pour déterminer si l'animal a atteint la condition post-absorption.

Le requin gardait les yeux ouverts en nageant, mais a constaté que les yeux de ces animaux étaient fermés pendant son sommeil (Europa Press)

Après cette période, ces requins en damier (ils sont nommés parce que le motif de couleur des taches sombres sur la peau est similaire au motif en damier) ont été placés individuellement dans un laboratoire respiratoire fermé. Avant le début de la collecte des données, un respirateur à débit intermittent automatique et un enregistrement vidéo ont commencé 48 heures plus tard pour permettre à chaque animal de s'adapter aux nouvelles conditions. Chaque protocole a ensuite duré 24 heures et a été exposé à 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité.

Au cours de cette période, ils ont évalué les changements dans les taux de consommation d'oxygène pour voir si le sommeil était un facteur décisif dans les économies d'énergie chez les vertébrés à sang froid.

L'état des yeux a été évalué comme étant ouvert ou fermé, et la posture du corps des requins inactifs a été évaluée comme étant à plat (couché sur le fond du réservoir) ou debout (assis sur les nageoires pectorales). Les requins gardaient les yeux ouverts en nageant, mais pendant leur sommeil, ils ont découvert que les yeux de ces animaux étaient fermés.

Les états d'activité ont été classés comme la natation, le repos (moins de 5 minutes d'inactivité) ou le sommeil (5 minutes d'inactivité ou plus). Des études ont montré que les niveaux d'oxygène chez les requins étaient significativement plus faibles pendant le sommeil et duraient environ 5 minutes. Un autre signe qu'ils dorment est qu'un niveau élevé d'oxygène a été enregistré pendant la période d'activité de l'animal, c'est-à-dire lors de la natation.

En ce qui concerne la position du corps, les scientifiques ont observé que pendant le sommeil, ils prennent une position corporelle plate plutôt que de se reposer. Grâce à cette étude, une ancienne théorie a été abattue selon laquelle les requins ne s'endormaient pas .

